Трёх жителей Хмельницкой области будут судить за серию ложных сообщений о заминировании учебных заведений в Хмельницком, Тернополе и Ирпене. Обвиняемые сообщали о якобы заложенных взрывчатых веществах в колледжах и университетах.

Из-за этих сообщений приходилось эвакуировать людей из зданий, а правоохранители проводили проверки, чтобы выяснить, есть ли там взрывоопасные предметы. Дело уже передано в суд.

По данным следствия, в период с октября 2025 года по апрель 2026 года обвиняемые неоднократно отправляли анонимные сообщения о якобы готовящихся взрывах в учебных заведениях.

В частности, в октябре и декабре 2025 года они дважды сообщали о заминировании колледжа в Хмельницком, а в апреле 2026 года — университета в Тернополе.

Кроме того, сообщение об угрозе взрыва поступило на электронную почту университета в Ирпене Киевской области.

После каждого такого сообщения правоохранители проводили эвакуацию и обследовали помещения учебных заведений и прилегающие территории.

В настоящее время обвинительный акт в отношении трех фигурантов направлен в суд.

Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины – заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, объектом которого является учебное заведение, совершенное повторно.

Расследование проводили сотрудники СБУ и Национальной полиции Хмельницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Об этом сообщили в Управлении СБУ в Хмельницкой области.

Напомним, что в Житомире женщину приговорили к наказанию за более чем 20 ложных сообщений о минировании.



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