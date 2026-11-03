赫梅利尼茨基州的三名居民将因发布一系列关于赫梅利尼茨基、特尔诺皮尔和伊尔佩尼教育机构内有炸弹的虚假消息而受审。被告声称在各所大专院校内放置了爆炸物。

由于这些消息，相关建筑物内的人员不得不进行疏散，执法部门也展开了排查，以确认是否存在爆炸物。该案已移交法院审理。

据调查显示，在2025年10月至2026年4月期间，被告多次发送匿名消息，声称教育机构内正在筹备爆炸事件。

具体而言，2025年10月和12月，他们两次报告称赫梅利尼茨基的一所学院被放置了炸弹；2026年4月，又报告称特尔诺皮尔的一所大学被放置了炸弹。

此外，基辅州伊尔平市某大学的电子邮箱也收到了关于爆炸威胁的报告。

每次收到此类消息后，执法部门都会组织疏散，并对教育机构的校舍及周边区域进行排查。

目前，针对这三名涉案人员的起诉书已移交法院。

其行为被定性为《乌克兰刑法典》第259条第2款所规定的罪行——明知是虚假信息仍多次报告针对教育机构的爆炸计划。

调查工作由乌克兰安全局（SBU）和赫梅利尼茨基州国家警察局在州检察院的程序指导下进行。

乌克兰安全局赫梅利尼茨基州分局通报了这一消息。

此前，在日托米尔，一名女子因发布20余次虚假炸弹威胁报告而被判刑。



在赫尔松，当局警告居民，由于存在地雷威胁，该地区没有安全区域。

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