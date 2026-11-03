Trzech mieszkańców obwodu chmielnickiego stanie przed sądem za serię fałszywych zgłoszeń dotyczących podłożenia ładunków wybuchowych w placówkach edukacyjnych w Chmielnickim, Ternopilu i Irpieniu. Oskarżeni informowali o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych w szkołach wyższych i na uniwersytetach.

Z powodu tych zgłoszeń konieczne było ewakuowanie ludzi z budynków, a organy ścigania przeprowadzały kontrole w celu ustalenia, czy znajdują się tam przedmioty stanowiące zagrożenie wybuchowe. Sprawa została już przekazana do sądu.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa, w okresie od października 2025 r. do kwietnia 2026 r. oskarżeni wielokrotnie wysyłali anonimowe zgłoszenia dotyczące rzekomych przygotowań do zamachów bombowych w placówkach edukacyjnych.

W szczególności w październiku i grudniu 2025 roku dwukrotnie zgłaszali podłożenie ładunków wybuchowych w kolegium w Chmielnickim, a w kwietniu 2026 roku – na uniwersytecie w Ternopilu.

Ponadto zgłoszenie o zagrożeniu wybuchem dotarło na adres e-mail uniwersytetu w Irpieniu w obwodzie kijowskim.

Po każdym takim zgłoszeniu organy ścigania przeprowadzały ewakuację oraz sprawdzały pomieszczenia placówek edukacyjnych i przyległe tereny.

Obecnie akt oskarżenia wobec trzech oskarżonych został przekazany do sądu.

Ich czyny zakwalifikowano na podstawie części 2 art. 259 Kodeksu karnego Ukrainy – świadome podanie fałszywej informacji o przygotowywanym zamachu bombowym, którego celem jest placówka oświatowa, popełnione wielokrotnie.

Śledztwo prowadzili funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz Policji Narodowej obwodu chmielnickiego pod kierownictwem procesowym prokuratury obwodowej.

Informację tę podało Zarząd Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w obwodzie chmielnickim.

Przypomnijmy, że w Żytomierzu skazano kobietę za ponad 20 fałszywych zgłoszeń dotyczących podłożenia ładunków wybuchowych.



W Chersoniu ostrzeżono mieszkańców, że ze względu na zagrożenie minowe nie ma bezpiecznych obszarów

Czytaj nas na