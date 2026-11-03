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Трьох жителів Хмельницької області судитимуть за серію неправдивих повідомлень про замінування навчальних закладів у Хмельницькому, Тернополі та Ірпені. Обвинувачені повідомляли про нібито закладену вибухівку в коледжах та університетах.

Через ці повідомлення доводилося евакуйовувати людей із будівель, а правоохоронці проводили перевірки, щоб з’ясувати, чи є там вибухонебезпечні предмети. Справу вже передали до суду.

За даними слідства, упродовж жовтня 2025 року – квітня 2026 року обвинувачені неодноразово надсилали анонімні повідомлення про нібито підготовку вибухів у закладах освіти.

Зокрема, у жовтні та грудні 2025 року вони двічі повідомляли про замінування коледжу в Хмельницькому, а у квітні 2026 року – університету в Тернополі.

Крім того, повідомлення про загрозу вибуху надійшло на електронну пошту університету в Ірпені Київської області.

Після кожного такого повідомлення правоохоронці проводили евакуацію та обстежували приміщення навчальних закладів і прилеглі території.

Наразі обвинувальний акт стосовно трьох фігурантів скеровано до суду.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, об'єктом якого є заклад освіти, вчинене повторно.

Розслідування проводили співробітники СБУ та Національної поліції Хмельниччини за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Про це повідомили в Управлінні СБУ у Хмельницькій області.

Нагадаємо, що У Житомирі жінку засудили за понад 20 неправдивих повідомлень про мінування.



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