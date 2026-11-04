Нацбанк обеспечил банки долларами и евро на сумму более 60 млн долларов в эквиваленте

Спрос банков на наличную иностранную валюту в Украине остается умеренным. В ходе операций 4 ноября Национальный банк удовлетворил заявки четырех финансовых учреждений и предоставил им 40 млн долларов и 21,4 млн евро для пополнения касс.

Цель — обеспечить финансовые учреждения необходимым запасом валюты для удовлетворения спроса клиентов.

Как сообщили в НБУ, в операциях приняли участие четыре банка. Регулятор объявил предложение в размере $50 млн и €50 млн, тогда как общий объем поданных заявок составил $40 млн и €21,4 млн. Все заявки были удовлетворены в полном объеме.

Таким образом, фактический спрос банков оказался ниже предложенного НБУ объема валюты. По итогам операций 3–4 ноября предложение регулятора более чем в три раза превысило совокупный спрос финансовых учреждений.

В Нацбанке отмечают, что это свидетельствует о достаточном наличии наличной иностранной валюты в банковской системе и отсутствии системных проблем с пополнением касс.

Курс гривны укрепляется, НБУ продолжит валютные операции

В Национальном банке напоминают, что в режиме управляемой гибкости курс гривны может изменяться в обоих направлениях — как ослабляться, так и укрепляться.

В частности, официальный курс гривны, установленный 4 ноября на следующий рабочий день, укрепился до 45,5 грн/$.

В то же время курс продажи доллара США на наличном валютном рынке по итогам 4 ноября составил 46,4 грн/$.

Несмотря на умеренный спрос банков на наличную валюту, НБУ планирует провести аналогичные операции и 5 ноября. В регуляторе объясняют это превентивной необходимостью поддерживать достаточный уровень наличностной валютной ликвидности, чтобы банки могли бесперебойно удовлетворять потребности населения.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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