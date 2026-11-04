Bank Narodowy zapewnił bankom dolary i euro o wartości ponad 60 mln dolarów w przeliczeniu

Popyt banków na gotówkę w walutach obcych na Ukrainie pozostaje umiarkowany. W ramach operacji przeprowadzonych 4 listopada Narodowy Bank Ukrainy zaspokoił wnioski czterech instytucji finansowych i przekazał im 40 mln dolarów oraz 21,4 mln euro w celu uzupełnienia zasobów kasowych.

Celem jest zapewnienie instytucjom finansowym niezbędnych rezerw walutowych w celu zaspokojenia popytu klientów.

Jak poinformowano w NBU, w operacjach wzięły udział cztery banki. Organ regulacyjny ogłosił ofertę o wartości 50 mln dolarów i 50 mln euro, podczas gdy łączna wartość złożonych wniosków wyniosła 40 mln dolarów i 21,4 mln euro. Wszystkie wnioski zostały zrealizowane w całości.

W ten sposób faktyczny popyt ze strony banków okazał się niższy od oferowanej przez NBU ilości waluty. Podsumowując operacje z 3–4 listopada, oferta organu regulacyjnego ponad trzykrotnie przewyższyła łączny popyt instytucji finansowych.

W Narodowym Banku Ukrainy zaznaczają, że świadczy to o wystarczającej dostępności gotówki w walutach obcych w systemie bankowym oraz o braku systemowych problemów z uzupełnianiem zasobów kasowych.

Kurs hrywny umacnia się, NBU będzie kontynuować operacje walutowe

W Narodowym Banku przypomina się, że w ramach systemu kontrolowanej elastyczności kurs hrywny może zmieniać się w obu kierunkach – zarówno osłabiać się, jak i umacniać.

W szczególności oficjalny kurs hrywny, ustalony 4 listopada na następny dzień roboczy, umocnił się do poziomu 45,5 UAH/$.

Jednocześnie kurs sprzedaży dolara amerykańskiego na gotówkowym rynku walutowym na koniec 4 listopada wynosił 46,4 UAH/$.

Pomimo umiarkowanego popytu banków na gotówkę walutową, NBU planuje przeprowadzić podobne operacje również 5 listopada. Organ regulacyjny tłumaczy to prewencyjną koniecznością utrzymania wystarczającego poziomu płynności walutowej w gotówce, aby banki mogły bez zakłóceń zaspokajać potrzeby ludności.

Informuje o tym służba prasowa NBU.

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