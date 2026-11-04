Нацбанк забезпечив банки доларами та євро на понад $60 млн в еквіваленті

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Попит банків на готівкову іноземну валюту в Україні залишається помірним. Під час операцій 4 листопада Національний банк задовольнив заявки чотирьох фінансових установ і надав їм $40 млн та €21,4 млн для підкріплення кас.

Мета - забезпечити фінустанови необхідним запасом валюти для задоволення попиту клієнтів.

Як повідомили в НБУ, участь в операціях взяли чотири банки. Регулятор оголосив пропозицію обсягом $50 млн та €50 млн, тоді як загальний обсяг поданих заявок становив $40 млн і €21,4 млн. Усі заявки були задоволені в повному обсязі.

Таким чином, фактичний попит банків виявився нижчим за запропонований НБУ обсяг валюти. За підсумками операцій 3–4 листопада пропозиція регулятора більш ніж утричі перевищила сукупний попит фінустанов.

У Нацбанку зазначають, що це свідчить про достатню наявність готівкової іноземної валюти в банківській системі та відсутність системних проблем із підкріпленням кас.

Курс гривні зміцнюється, НБУ продовжить валютні операції

У Національному банку нагадують, що за режиму керованої гнучкості курс гривні може змінюватися в обох напрямках - як послаблюватися, так і зміцнюватися.

Зокрема, офіційний курс гривні, встановлений 4 листопада на наступний робочий день, зміцнився до 45,5 грн/$.

Водночас курс продажу долара США на готівковому валютному ринку за підсумками 4 листопада становив 46,4 грн/$.

Попри помірний попит банків на готівкову валюту, НБУ планує провести аналогічні операції і 5 листопада. У регуляторі пояснюють це превентивною необхідністю підтримувати достатній рівень готівкової валютної ліквідності, щоб банки могли безперебійно задовольняти потреби населення.

Про це інформує пресслужба НБУ.

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