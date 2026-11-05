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Новости Украина

В Днепре ввели экстренные отключения электроэнергии

UA NEWS 05 Ноября 2026 18:59
В Днепре ввели экстренные отключения электроэнергии

В Днепре 5 ноября вечером введены экстренные отключения электроэнергии по распоряжению Национальной энергетической компании «Укрэнерго». 

В компании ДТЭК сообщили, что во время экстренных отключений плановые графики ограничения электроснабжения не действуют.

Источник: ДТЭК.

Напомним, что 5 ноября утром в трех районах Киева ввели экстренные отключения света.

В Киеве из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру сегодня, 5 ноября, возникли перебои с водоснабжением.

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