В Днепре 5 ноября вечером введены экстренные отключения электроэнергии по распоряжению Национальной энергетической компании «Укрэнерго».

В компании ДТЭК сообщили, что во время экстренных отключений плановые графики ограничения электроснабжения не действуют.

Источник: ДТЭК.

Напомним, что 5 ноября утром в трех районах Киева ввели экстренные отключения света.

В Киеве из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру сегодня, 5 ноября, возникли перебои с водоснабжением.

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