W Dnieprze wprowadzono awaryjne odcięcia prądu

Wieczorem 5 listopada w Dnieprze wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu na polecenie Narodowej Spółki Energetycznej „Ukrenergo”.

Spółka DTEK poinformowała, że w czasie obowiązywania awaryjnych przerw w dostawach energii elektrycznej planowe harmonogramy ograniczeń dostaw energii nie obowiązują.

Źródło: DTEK.

Przypomnijmy, że rano 5 listopada w trzech dzielnicach Kijowa wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu.

W Kijowie, w wyniku rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną, dzisiaj, 5 listopada, wystąpiły przerwy w dostawach wody.

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