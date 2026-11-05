W Dnieprze wprowadzono awaryjne odcięcia prądu
Wieczorem 5 listopada w Dnieprze wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu na polecenie Narodowej Spółki Energetycznej „Ukrenergo”.
Spółka DTEK poinformowała, że w czasie obowiązywania awaryjnych przerw w dostawach energii elektrycznej planowe harmonogramy ograniczeń dostaw energii nie obowiązują.
Źródło: DTEK.
Przypomnijmy, że rano 5 listopada w trzech dzielnicach Kijowa wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu.
W Kijowie, w wyniku rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną, dzisiaj, 5 listopada, wystąpiły przerwy w dostawach wody.