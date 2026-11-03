在切尔卡瑟州兹韦尼戈罗德区，一名男子被指控涉嫌故意对同居伴侣造成严重身体伤害。 在争吵过程中，他多次用拳头击打该女子躯干，导致其脾脏破裂并出现内出血。

据调查显示，该事件发生于2026年10月24日晚，地点位于兹韦尼戈罗德区利皮扬斯基社区的一个村庄。

当时该男子与其同居伴侣共同居住在住所内。争吵过程中，他用拳头对女子左侧躯干进行了次数不详的击打。

导致受害人遭受闭合性腹部损伤、脾脏破裂及腹腔内出血。据医务人员鉴定，这些伤情属于重伤范畴。

检察院指出，该男子的行为被定性为家庭暴力。

该男子已被告知涉嫌违反《乌克兰刑法典》第121条第1款——故意造成严重身体伤害。该条款规定的刑罚为五年至八年有期徒刑。

该刑事案件的审前调查由切尔卡瑟州警察总局兹维尼戈罗德区警察局调查科的调查人员负责。

同时，根据《乌克兰宪法》第62条，在依法证明其罪行并经法院判决认定有罪之前，任何人均被推定为无罪。

兹韦尼戈罗德地区检察院通报了上述情况。

此前，在波尔塔瓦州洛赫维察市，普里卢茨克区交通警察中心的一名军人与国家执行局部门负责人发生争执时，造成该负责人遭受中度身体伤害。该官员已被送医救治。

值得一提的是，在敖德萨，一名司机曾用刀刺伤一名军事总指挥部士兵，并试图用汽车将其撞倒。

在此之前，执法部门已对一名41岁的基辅市民提出指控，该男子于10月19日在基辅佩切尔斯基区临时征兵中心及联合征兵办公室大楼内开枪射击。他可能面临终身监禁。

顿涅茨克州某地区临时协调中心及特别行动组人员心理支持小组的临时负责人，被指控涉嫌收受不正当利益和滥用职权。

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