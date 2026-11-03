W rejonie Zvenyhorodzkim w obwodzie czerkaskim mężczyźnie postawiono zarzut umyślnego spowodowania ciężkich obrażeń ciała współmieszkanki. Podczas kłótni zadał kobiecie liczne ciosy pięściami w klatkę piersiową, w wyniku czego doznała ona pęknięcia śledziony i krwotoku wewnętrznego.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa do zdarzenia doszło wieczorem 24 października 2026 roku w jednej z wsi gminy Lipiańskiej w rejonie Zvenyhorodzkim.

Mężczyzna przebywał w domu wraz ze swoją partnerką. Podczas kłótni zadał kobiecie pięściami nieokreśloną liczbę ciosów w lewą część tułowia.

W wyniku tego poszkodowana doznała zamkniętego urazu brzucha, pęknięcia śledziony oraz krwotoku wewnątrzbrzusznego. Zgodnie z opinią lekarzy obrażenia te zaliczają się do kategorii ciężkich uszkodzeń ciała.

Prokuratura zaznaczyła, że czyny mężczyzny zakwalifikowano jako przemoc fizyczną w rodzinie.

Mężczyźnie postawiono zarzut na podstawie części 1 art. 121 Kodeksu karnego Ukrainy – umyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Kara przewidziana w tym artykule wynosi od pięciu do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Śledztwo przedprocesowe w ramach postępowania karnego prowadzą śledczy z wydziału śledczego Zvenyhorodzkiego Okręgowego Zarządu Policji Głównego Zarządu Policji w obwodzie czerkaskim.

Jednocześnie zgodnie z art. 62 Konstytucji Ukrainy osoba jest uznawana za niewinną popełnienia przestępstwa, dopóki jej wina nie zostanie udowodniona zgodnie z prawem i stwierdzona wyrokiem skazującym sądu.

Informację tę podała prokuratura okręgowa w Zvenyhorodzie.

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Przypomnijmy, że w Odessie kierowca zranił nożem żołnierza Komendy Rejonowej Służby Wymiaru Sprawiedliwości i próbował go potrącić samochodem.

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