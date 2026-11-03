Mykhailo Drapatiy złożył życzenia żołnierzom wojsk inżynieryjnych z okazji ich święta zawodowego

3 listopada głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy, generał dywizji Mykhailo Drapatiy, podziękował żołnierzom wojsk inżynieryjnych za ich wytrwałość, precyzję i opanowanie. Podkreślił, że bez ich codziennej pracy niemożliwe byłoby prowadzenie ani działań obronnych, ani ofensywnych na froncie.

Według szefa Sił Zbrojnych Ukrainy współczesna wojna znacząco zmieniła inżynierię wojskową, uzupełniając klasyczne okopy i pola minowe o siatki przeciwdronowe, zdalne minowanie oraz kompleksy zrobotyzowane. Jednocześnie głównym wyznacznikiem pozostaje jakość wzniesionych umocnień, które wytrzymują ataki dzięki odpowiedzialności obrońców.

Naczelny dowódca podkreślił, że to właśnie na pracy oddziałów inżynieryjnych opiera się linia frontu, i uczcił pamięć poległych żołnierzy-inżynierów, którzy oddali życie za Ukrainę.

Źródło: Mykhailo Drapatyj.

Minister obrony Ukrainy Jewhen Chmara oraz głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy Mykhajlo Drapaty przeprowadzili wspólne spotkanie, podczas którego omówili sytuację na froncie, plany Rosji oraz pilne potrzeby Sił Obronnych.

Naczelny dowódca Drapatyj wydał rozkaz wzmocnienia kontroli nad liniami energetycznymi na Ukrainie.

Czytaj nas na