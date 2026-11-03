Михаил Драпатый поздравил военнослужащих инженерных войск с профессиональным праздником

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-майор Михаил Драпатый 3 ноября выразил благодарность военнослужащим инженерных войск за их стойкость, точность и выдержку. Он подчеркнул, что без их ежедневного труда невозможно ведение ни оборонительных, ни наступательных действий на фронте.

По словам главы ВСУ, современная война существенно изменила инженерное дело, дополнив классические окопы и минные поля антидроновыми сетками, дистанционным минированием и роботизированными комплексами. В то же время главным показателем остается качество возведенных укреплений, которые выдерживают натиск благодаря ответственности защитников.

Главнокомандующий подчеркнул, что именно на работе инженерных подразделений держится передовая, и почтил память павших воинов-инженеров, отдавших жизнь за Украину.

Источник: Михаил Драпатый.

Министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый провели совместное совещание, в ходе которого обсудили ситуацию на фронте, планы России и насущные потребности Сил обороны.

Главком Драпатый приказал усилить контроль за ВЛК в Украине.

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