Михайло Драпатий привітав воїнів інженерних військ із професійним святом

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Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий 3 листопада висловив подяку військовослужбовцям інженерних військ за їхню стійкість, точність і витримку. Він наголосив, що без їхньої щоденної праці неможливе ведення ані оборонних, ані наступальних дій на фронті.

За словами очільника ЗСУ, сучасна війна суттєво змінила інженерну справу, доповнивши класичні окопи та мінні поля антидроновими сітками, дистанційним мінуванням і роботизованими комплексами. Водночас головним показником залишається якість зведених фортифікацій, які тримають удар завдяки відповідальності захисників.

Головнокомандувач підкреслив, що саме на роботі інженерних підрозділів тримається передова, та вшанував пам’ять полеглих воїнів-інженерів, які віддали життя за Україну.

Джерело: Михайло Драпатий.

Міністр оборони України Євгеній Хмара та головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий провели спільну нараду, під час якої обговорили ситуацію на фронті, плани Росії та нагальні потреби Сил оборони.

Головком Драпатий наказав посилити контроль за ВЛК в Україні.

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