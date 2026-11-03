W obwodzie lwowskim mężczyzna ukradł samochód Mercedes-Benz Sprinter i obrabował sklep z sprzętem elektronicznym

23-letni mieszkaniec Kulykowa w obwodzie lwowskim został skazany na 5 lat i 2 miesiące pozbawienia wolności za bezprawne przywłaszczenie samochodu oraz kradzież sprzętu ze sklepu.

Ponadto musi on wypłacić właścicielowi busa ponad 284 tys. hrywien z tytułu szkód materialnych oraz 35 tys. hrywien z tytułu szkód moralnych, a także zwrócić skradziony towar do sklepu.

Zgodnie z materiałami sprawy, w lipcu 2025 roku mężczyzna pod wpływem alkoholu ukradł samochód marki Mercedes-Benz Sprinter, który właściciel na krótko zostawił na terenie swojego gospodarstwa rolnego w jednej z wsi w powiecie lwowskim.

Samochód był niezamknięty, a kluczyki pozostały w stacyjce. Oskarżony wykorzystał tę sytuację, zasiadł za kierownicą i odjechał. Nie zdołał jednak daleko odjechać: stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu i przewrócił minibus.

Dalsze badanie na obecność alkoholu wykazało, że poziom alkoholu w organizmie mężczyzny ponad dziesięciokrotnie przekraczał dopuszczalną normę.

W związku z bezprawnym przywłaszczeniem pojazdu organy ścigania wszczęły postępowanie przygotowawcze.

Podczas gdy trwały ekspertyzy i niezbędne czynności śledcze w sprawie kradzieży samochodu, mężczyzna popełnił kolejne przestępstwo.

W lutym 2026 roku w nocy, będąc pod wpływem alkoholu, zerwał kłódkę z metalowej kraty i włamał się do sklepu z elektroniką.

Stamtąd sprawca ukradł cztery telefony komórkowe, trzy zegarki oraz prawie 5 tys. hrywien w gotówce. Łączna kwota szkód przekroczyła 35 tys. hrywien.

Podczas przeszukania mieszkania mężczyzny funkcjonariusze organów ścigania znaleźli i zabezpieczyli trzy telefony oraz smartwatch. Resztę skradzionego towaru, według ustaleń śledztwa, zgubił w drodze ze sklepu.

Mężczyźnie postawiono zarzuty bezprawnego przywłaszczenia pojazdu oraz kradzieży popełnionej w warunkach stanu wojennego – na podstawie części 2 art. 289 oraz części 4 art. 185 Kodeksu karnego Ukrainy.

Sąd skazał 23-letniego mieszkańca Kulikowa na karę 5 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności. Ponadto skazany ma wypłacić właścicielowi samochodu ponad 284 tys. hrywien z tytułu szkód materialnych oraz 35 tys. hrywien z tytułu szkód moralnych, a właścicielowi sklepu – zwrócić skradziony towar.

Śledztwo przedprocesowe prowadziła Sekcja Operacyjna nr 2 Lwowskiego Okręgowego Zarządu Policji nr 1 Głównego Zarządu Policji w obwodzie lwowskim.

Wyrok sądu staje się prawomocny po upływie terminu na wniesienie apelacji.

Winę mężczyzny w sądzie udowodnili prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Żówkach.

W Chmielnickim policjanci zatrzymali 57-letniego mężczyznę, który podczas konfliktu zadał ranę nożem swojemu znajomemu. Poszkodowany trafił do szpitala, a podejrzanemu grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Wcześniej w dzielnicy Podil w Kijowie policjanci użyli broni palnej wobec agresywnego psa, który ukrywał się w budynku mieszkalnym i atakował ludzi.

W Ternopilu 17-letni mieszkaniec miasta naszczuł psa rasy bojowej na funkcjonariuszkę policji, w wyniku czego kobieta odniosła rany szarpane twarzy. W tej sprawie organy ścigania wszczęły postępowanie karne. Nieletniemu grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.

W Irpieniu, w pobliżu jednego z supermarketów, znaleziono uwiązanego psa, obok którego pozostawiono notatkę i dokumenty. W notatce napisano, że zwierzę należało do zmarłego żołnierza.

W Kijowie 34-letni mężczyzna został skazany na sześć lat pozbawienia wolności za okrutne traktowanie psa oraz kradzież z samochodu.

Czytaj nas na