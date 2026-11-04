W obwodzie lwowskim mężczyzna oskarżył trzech lekarzy o utratę nogi

Organy ścigania wszczęły postępowanie karne w sprawie niewłaściwego wykonywania obowiązków służbowych przez personel medyczny po złożeniu zawiadomienia przez mieszkańca obwodu lwowskiego, któremu amputowano prawą nogę.

Mężczyzna złamał kończynę w kwietniu, jednak twierdzi, że podczas hospitalizacji lekarz prowadzący nie odwiedzał go, opatrunki zakładano bez rękawiczek, a kolejne operacje nie powstrzymały martwicy tkanek.

W czerwcu w lwowskim szpitalu św. Łukasza przeprowadzono u niego amputację, po czym w sierpniu pacjent złożył na policji zawiadomienie przeciwko lekarzowi prowadzącemu, jeszcze jednemu pracownikowi medycznemu oraz ordynatorowi oddziału urazowego. Zgodnie z postanowieniami Sądu Miejsko-Rejonowego w Stryjach z dnia 29 października śledczy otrzymali zezwolenie na zabezpieczenie oryginałów dokumentacji medycznej w celu przeprowadzenia komisyjnej ekspertyzy sądowo-medycznej; postępowanie przygotowawcze trwa.

Źródło: ZAXID.NET.

Przypomnijmy, że chłopiec w wieku 1 roku i 10 miesięcy był leczony stomatologicznie w miejskiej placówce medycznej w Ternopilu. W rezultacie nie udało się go wybudzić ze znieczulenia. Ekspertyza sądowo-medyczna wykazała, że wstępną przyczyną śmierci chłopca była ostra niewydolność sercowo-płucna.

W Kijowie, w prywatnej klinice, 7-letni chłopiec zmarł u dentysty po podaniu mu znieczulenia.

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