Во Львовской области мужчина обвинил троих врачей в потере ноги

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками после заявления жителя Львовской области, которому ампутировали правую ногу.

Мужчина сломал конечность в апреле, однако утверждает, что во время госпитализации лечащий врач его не навещал, перевязки делали без перчаток, а последующие операции не остановили отмирание тканей.

В июне в львовской больнице Святого Луки ему провели ампутацию, после чего в августе пациент обратился в полицию с заявлением на лечащего врача, еще одного медика и заведующего травматологическим отделением. Согласно постановлениям Стрыйского горрайонного суда от 29 октября, следователю разрешили изъять оригиналы медицинских документов для проведения комиссионной судебно-медицинской экспертизы, досудебное расследование продолжается.

Источник: ZAXID.NET.

Напомним, мальчику в возрасте 1 года и 10 месяцев лечили зубы в муниципальном медицинском учреждении Тернополя. В результате его не смогли вывести из наркоза. Судебно-медицинская экспертиза показала, что предварительной причиной смерти мальчика была острая легочно-сердечная недостаточность.

В Киеве в частной клинике 7-летний мальчик скончался у стоматолога после введения ему наркоза.

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