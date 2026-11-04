W obwodzie poltawskim trwają prace remontowe na drodze R-60 Krolevets – Konotop – Romny – Pyriatyn. Obecnie firmy wykonawcze odnawiają najbardziej zniszczone odcinki trasy, która odgrywa ważną rolę w połączeniach transportowych północnych rejonów obwodu sumskiego ze stolicą i centralnymi regionami Ukrainy. Trasa ta jest również wykorzystywana do transportu humanitarnego i ewakuacji.

Gdzie prowadzone są prace remontowe na trasie R-60

Główne prace remontowe koncentrują się na terenie gminy Czornuchy w rejonie Lubieżnym obwodu poltawskiego.

W tym miejscu wykonawcy stosują technologię układania dużych płyt nowej nawierzchni z betonu asfaltowego. Metoda ta pozwala na wymianę zużytych odcinków nawierzchni drogowej i przywrócenie jej równości.

Wczoraj drogowcy zakończyli remont odcinka od granicy z obwodem sumskim do wsi Juskiwce w gminie miejskiej Lochwica.

W pobliżu Lokhwycy oczyszcza się pobocza

Równolegle z remontem nawierzchni drogowej trwają prace w pobliżu miasta Lochwyca. Tam oczyszcza się pobocza z drzew i krzewów.

Ma to poprawić widoczność dla kierowców i zmniejszyć ryzyko wypadków drogowych.

Dlaczego trasa R-60 jest ważna dla logistyki

Droga samochodowa R-60 Kroleviec – Konotop – Romny – Piariatyn jest jedną z najkrótszych tras transportowych łączących północne rejony obwodu sumskiego ze stolicą i centralną częścią Ukrainy.

Trasa ta ma istotne znaczenie logistyczne dla zaopatrzenia terenów przyfrontowych i wyzwolonych w obwodzie sumskim. Korzystają z niej również misje humanitarne, transport ewakuacyjny oraz służby ratownicze.

Odnowienie nawierzchni drogowej na tym odcinku ma poprawić połączenia transportowe oraz warunki poruszania się po ważnych szlakach logistycznych regionu.

Informacja ta pochodzi z komunikatu Agencji Odbudowy.

W Kijowie dobiegają końca prace remontowe wiaduktu w pobliżu stacji metra „Czernihivska”.

W Kijowie wykryto straty budżetowe w wysokości prawie 4,2 mln hrywien podczas rozliczania napraw punktowych dróg w dwóch dzielnicach. Według danych śledztwa prace były rozliczane z wykorzystaniem maszyn, które w tym czasie znajdowały się w Czernihowie.

Rada Ministrów przeznaczyła regionom ponad 3,5 mld hrywien na remont dróg lokalnych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski postawił przed Radą Ministrów i władzami lokalnymi jasne zadanie — szybkie rozwiązanie głównych problemów związanych z remontem dróg lokalnych w obwodach kijowskim i czernihowskim do końca czerwca.

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