Ремонт доріг у двох районах Києва завдав бюджету збитків на 4,2 млн грн

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У Києві виявили збитки бюджету майже на 4,2 млн грн під час оплати ямкового ремонту доріг у двох районах. За даними слідства, роботи оплачували із використанням машин, які в цей час перебували в Чернігові.

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури Києва про підозру повідомили двом посадовцям комунальних підприємств «ШЕУ Солом’янського району» та «ШЕУ Деснянського району», а також директору товариства. Вони уклали договір на проведення так званого ямкового ремонту доріг.

Встановлено, що з квітня по листопад 2025 року під час проведення такого ремонту в документах зазначалося використання спеціальних машин, які в цей час насправді знаходились у Чернігові. Такі машини під високим тиском заповнюють вибоїни спеціальною сумішшю.

Відповідно до висновків судово-економічних експертиз, проведених у кримінальному провадженні, за роботи та техніку, яку насправді не використовували, заплатили майже 4,2 млн грн.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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