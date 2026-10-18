До +18° вдень, але з дощами — прогноз погоди на 19 жовтня

У понеділок, 19 жовтня, на більшій частині території України збережеться хмарна погода з дощами. За прогнозом синоптиків, у більшості регіонів очікуються помірні опади. Уночі місцями значні дощі пройдуть у центральних областях, на Одещині та Миколаївщині. На заході країни вночі можливий невеликий дощ, а вдень такі опади прогнозують на Лівобережжі.

Вітер буде північно-східним зі швидкістю 7–12 м/с. На сході та південному сході країни він змінить напрямок на південний. Температура повітря вночі становитиме +9…+14°, а вдень підніметься до +13…+18°. У західних областях буде прохолодніше: уночі +5…+10°, удень — +8…+13°.

Якою буде погода в Києві та області

У Києві та на Київщині 19 жовтня також буде хмарно. Уночі в столиці очікується помірний дощ, а вдень опади послабшають. Вітер у регіоні буде північно-східним, зі швидкістю 7–12 м/с.

У Києві вночі температура становитиме +11…+13°, а вдень — +15…+17°. На Київщині вночі прогнозують +9…+14°, удень повітря прогріється до +13…+18°. Отже, початок тижня в Україні буде переважно дощовим. Водночас у більшості областей денна температура залишатиметься в межах +13…+18°. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.