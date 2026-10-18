До +18° днём, но с дождями — прогноз погоды на 19 октября

В понедельник, 19 октября, на большей части территории Украины сохранится облачная погода с дождями. По прогнозу синоптиков, в большинстве регионов ожидаются умеренные осадки. Ночью местами сильные дожди пройдут в центральных областях, в Одесской и Николаевской областях. На западе страны ночью возможен небольшой дождь, а днем такие осадки прогнозируют на Левобережье.

Ветер будет северо-восточным со скоростью 7–12 м/с. На востоке и юго-востоке страны он изменит направление на южное. Температура воздуха ночью составит +9…+14°, а днём поднимется до +13…+18°. В западных областях будет прохладнее: ночью +5…+10°, днём — +8…+13°.

Какая будет погода в Киеве и области

В Киеве и Киевской области 19 октября также будет облачно. Ночью в столице ожидается умеренный дождь, а днем осадки ослабнут. Ветер в регионе будет северо-восточным, со скоростью 7–12 м/с.

В Киеве ночью температура составит +11…+13°, а днем — +15…+17°. В Киевской области ночью прогнозируют +9…+14°, днем воздух прогреется до +13…+18°. Таким образом, начало недели в Украине будет преимущественно дождливым. В то же время в большинстве областей дневная температура будет оставаться в пределах +13…+18°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.