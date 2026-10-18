Молдова вернула Украине задержанных пограничников, которые преследовали уклониста

Молдавская сторона вернула Украине двух украинских пограничников, задержанных 15 октября во время преследования дезертира на реке Днестр.

Возвращение военнослужащих стало возможным благодаря оперативно проведенному расследованию обстоятельств происшествия и конструктивному обмену информацией между пограничными ведомствами двух стран.

Инцидент произошел из-за мели реки и технической неисправности двигателя лодки, в результате чего плавсредство с пограничным нарядом прибило к молдавскому берегу. В отношении действий украинского наряда Государственная пограничная служба Украины начала служебное расследование.

Источник: ГПСУ.

В Молдове задержали двух украинских пограничников, которые, по данным молдавской стороны, пересекли государственную границу на моторной лодке. Это произошло 15 октября вблизи села Голошница, когда сотрудники пытались задержать гражданина Украины. Местная прокуратура решила возбудить уголовное дело в связи с возможным незаконным пересечением границы.

В Молдове 16 октября беспилотник упал и взорвался в поле недалеко от села Новые Кодряны Дондюшанского района. Инцидент произошел 16 октября в 16:22. По предварительным данным, пострадавших нет.

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