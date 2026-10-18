Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности принять участие в новых президентских выборах, если они будут проходить в условиях военного положения. Более того, он считает своим личным долгом и обязанностью на посту президента защищать страну с самого начала и до полного завершения российской агрессии.

В то же время украинский лидер подчеркнул готовность организовать прозрачный избирательный процесс при условии соблюдения двухмесячного полного прекращения огня со стороны России, чтобы украинцы могли свободно сделать свой выбор.

«Передайте Путину: дайте нам два месяца полного прекращения огня, и мы проведем выборы. И мы, конечно, будем готовы принять любой выбор нашего народа — именно украинского народа», — заявил Зеленский.

В Кремле это предложение сразу отвергли: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил об отказе от подобной паузы, обвинив украинскую сторону в попытке перегруппировать силы.

Источник: NBC News.

Американская блогерша Лора Лумер, ранее публично поддерживавшая президента США Дональда Трампа, раскритиковала его заявление о необходимости смены украинского лидера Владимира Зеленского. Она подчеркнула, что отстранение Зеленского от власти не остановит российскую агрессию, ведь целью Кремля является захват Украины.

Президент Трамп назвал Зеленского более сложным собеседником, чем Путин, в переговорах — Interia.

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