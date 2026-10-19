Дашу Астафьеву раскритиковали из-за «Радиодиктанта», певица отреагировала с иронией

Украинская певица Даша Астафьева столкнулась с волной критики после того, как стало известно, что в этом году она будет вести «Радиодиктант национального единства». Некоторые пользователи вспомнили её фотосессии для журнала Playboy и начали выражать недовольство. В ответ на хейт артистка иронично отреагировала на упреки в свой адрес.

Даша Астафьева иронично назвала комментаторов из соцсетей «Судом Фейсбука с Большой Палатой Верховного Тредса» и рассказала, что о ее роли в «Радиодиктанте» думают некоторые украинцы.

«Претензий было много. Например, почему меня зовут Даша, а не Одарка? Разве это адекватно, спрашивали люди, разве ртом Даши можно произносить такие исконно украинские слова, как «дзига», «громовица» и «такое чувство, что Бог нас за что-то наказывает»? Нелепица. «Давайте в следующем году позовем еще какую-нибудь Джессику — вкусно плюнем в корень правописания». «Мне придется сменить имя, а потом уже Конституционный Суд Фейсбука с Большой Палатой Верховного Тредса решит, подхожу ли я им», — написала певица.

Также критикам не понравилось то, что Даша Астафьева снималась для журнала Playboy. «Разве женщина с обложки журнала, который тайком передавали друг другу одноклассники на переменах, достойна того, чтобы кого-то «объединить»? Она, наоборот, ассоциируется у всех с уединением!» – подчеркнула артистка и добавила к посту фото с открытым декольте.

В шутку звезда отметила, что хейтеры беспокоятся, что во время диктанта участники будут отвлекаться на неё и не будут внимательны из-за её красоты. В то же время другие утверждали, что певица уже некрасива. В частности, такие комментарии артистка получила в основном от мужчин.

«Писали, что я молодая и красивая, поэтому люди будут отвлекаться от диктанта — это ненормально. И что я старая и некрасивая, мне пора покупать тонометр, а не играть в игры — это ненормально. Писали это лысые мужчины, старше меня», — написала исполнительница.

Также Даше Астафьевой напомнили, как она говорила на русском языке. Кроме того, хейтеров не устраивает, что певица будет читать диктант в паре с учителем украинского языка и литературы Артуром Пройдаковым, учитывая, что она в таком тандеме лишняя.

Поэтому Астафьева в ответ на хейт призвала всех присоединиться к Радиодиктанту. «Истерика по поводу того, что диктант будет читать человек, озвучивающий аудиокниги, – это какая-то новая грань абсурда. Всех, кто хочет доказать, что я не на своём месте, и всех, кто хочет просто традиционно (или впервые) писать диктант, я приглашаю на трансляцию 27 октября в 11:00 на YouTube-каналах Украинского радио и «Суспильного». «Достаем двойные листы…» — иронично подытожила звезда.

Об этом сообщается со ссылкой на пост исполнительницы в Facebook.

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