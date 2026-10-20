В Хмельницкой области врачи выписывали фиктивные диагнозы за 10–12 тысяч долларов

В Хмельницкой области разоблачили группу из пяти человек, среди которых трое врачей военно-медицинской комиссии, которые за 10–12 тысяч долларов помогали оформить II группу инвалидности без законных оснований.

Организатором схемы оказался 40-летний житель Ивано-Франковской области, который привлек медиков и сотрудника областного центра экстренной медицинской помощи. Они оформляли фиктивное лечение и придумывали диагнозы для незаконного выезда за границу или оформления пособия по уходу.

Схема действовала с июня 2026 года. Всем пятерым участникам сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием, а организатору дополнительно инкриминируют организацию незаконного переправки лиц через границу. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Источник: Офис генерального прокурора.

В Киеве разоблачили двух медицинских работников и их сообщника, которые, по данным следствия, вымогали деньги за помощь в оформлении фиктивной инвалидности. За свои услуги они обещали помочь мужчине за 12 тысяч долларов.

В Киеве разоблачили высокопоставленного чиновника КГГА, который оформил себе фиктивную инвалидность.

Кроме того, в Днепропетровской области разоблачили медиков, которые за взятки помогали мужчинам призывного возраста получить фиктивную инвалидность для выезда за границу. За свои услуги подозреваемые просили 500 долларов.

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