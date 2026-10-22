Зеленский подписал закон о НДС на онлайн-покупки из-за рубежа

Президент Владимир Зеленский подписал законы, изменяющие правила налогообложения товаров, заказанных через иностранные маркетплейсы. Согласно новым правилам, НДС в размере 20 % будет начисляться на такие покупки независимо от их стоимости, начиная с первого евро. При этом некоммерческие посылки стоимостью до 45 евро останутся безналоговыми, а нововведения должны вступить в силу не ранее июля 2027 года.

Владимир Зеленский подписал законы № 5025-IX и № 5026-IX. Они вносят изменения в Налоговый и Таможенный кодексы и устанавливают новые правила налогообложения международных посылок. Ранее, 15 октября, Верховная Рада поддержала соответствующий пакет законопроектов № 16051-1 и № 15460 во втором чтении и в целом. Документы изменяют правила налогообложения товаров, которые украинцы заказывают через интернет за рубежом и получают по почте или службами экспресс-доставки.

Однако сразу после подписания законы не вступят в силу. По имеющейся информации, новую систему планируют запустить не ранее июля 2027 года. Поэтому до этого времени покупатели смогут пользоваться действующими правилами.

Как будет начисляться налог на покупки

Главное изменение заключается в том, что НДС на импортные товары в международных почтовых и экспресс-отправлениях будет начисляться с первого евро. То есть общего освобождения от этого налога для покупок небольшой стоимости больше не будет. Для товаров, которые люди заказывают через маркетплейсы, стоимостью до 150 евро предусмотрен отдельный порядок уплаты налога. Его будет начислять и уплачивать электронная платформа, через которую покупатель оформляет заказ.

Если маркетплейс зарегистрирован за пределами Украины, он должен будет назначить посредника в Украине. Такой посредник вместе с платформой будет отвечать за расчеты с государственным бюджетом. Ставка налога на добавленную стоимость составит 20%. Его планируют автоматически включать в стоимость товара еще при оформлении покупки на сайте или в приложении маркетплейса.

Для покупателя это означает, что налог будет учитываться уже при оплате заказа. При этом сам процесс получения посылки не должен измениться: отдельно оформлять её на почте из-за новых правил не придётся.

Какие посылки не будут облагаться налогом

Несмотря на новые правила, часть отправлений и в дальнейшем будет пользоваться налоговыми льготами. В частности, без НДС останутся некоммерческие посылки стоимостью до 45 евро. Это касается отправлений, не связанных с продажей товаров. Например, речь идет о подарках или других вещах, которые одно физическое лицо отправляет другому для личного пользования. Для применения льготы должны выполняться установленные законом условия.

Отдельное освобождение предусмотрено для товаров в несопровождаемом багаже стоимостью до 150 евро. Это вещи, которые пересекают таможенную границу отдельно от человека, например, когда их перевозят или пересылают без личного присутствия владельца рядом с грузом. Также законодательство предусматривает возможность освобождения от НДС товаров для нужд безопасности и обороны. В отдельных случаях налог, который уже уплатил физическое лицо, можно будет вернуть.

Таким образом, новые правила не означают, что абсолютно каждая посылка из-за границы будет автоматически облагаться налогом. Все будет зависеть от назначения отправления, его стоимости и того, по какой процедуре оно пересекает таможенную границу.

Куда будут направляться средства от нового налога

Согласно закону, поступления от НДС по дистанционной продаже товаров, пересылаемых через таможенную границу Украины, планируется направлять в специальный фонд государственного бюджета. Эти средства должны использоваться для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины.

В Министерстве финансов ожидают, что новая система позволит привлекать в бюджет около 10 млрд грн дополнительно ежегодно. Это прогнозируемые поступления, а не гарантированная сумма: фактический результат будет зависеть от объемов онлайн-торговли и уплаты налогов после запуска системы.

Почему Украина меняет правила

В Министерстве финансов объясняют, что реформа связана не только с дополнительными поступлениями в бюджет. Она также должна создать более равные условия для украинских продавцов и иностранных онлайн-магазинов. Сейчас товары из-за рубежа могут иметь преимущество по цене из-за различий в правилах налогообложения. Новый подход должен приблизить условия для электронной торговли в Украине к тем, которые действуют в странах Европейского Союза.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что изменения являются частью программы сотрудничества с Международным валютным фондом и связаны с условиями макрофинансовой поддержки ЕС. Также реформа предусматривает введение украинского аналога европейской системы IOSS. В Евросоюзе этот механизм позволяет уплачивать НДС на определенные товары, которые продаются дистанционно и ввозятся из-за пределов объединения, без необходимости для покупателя отдельно рассчитываться с налогом при получении посылки.

Таким образом, подписанные законы меняют подход к налогообложению зарубежных онлайн-покупок. НДС будет начисляться с первого евро, а для покупок через маркетплейсы стоимостью до 150 евро его уплата будет организована через сами платформы. В то же время некоммерческие отправления стоимостью до 45 евро останутся без налога, а введение новых правил ожидается не ранее июля 2027 года.

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроекты, отменяющие льготу и вводящие 20% НДС на коммерческие онлайн-покупки из-за рубежа стоимостью до 150 евро. Это коснется, в частности, покупок через популярные маркетплейсы Temu и AliExpress.

В Украине могут изменить правила налогообложения международных посылок, в частности заказов с маркетплейсов стоимостью до 150 евро. 6 октября профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять соответствующий пакет законопроектов во втором чтении и в целом. В то же время новые правила пока не действуют — их предлагают ввести не ранее июля 2027 года.

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