Бывшего сотрудника Офиса генерального прокурора поместили под стражу с залогом в 8 млн грн

Высший антикоррупционный суд поместил под стражу бывшего начальника департамента информационных технологий Офиса генерального прокурора Ивана Тимошенко. Его поместили под стражу на 60 суток, но он может выйти на свободу, если внесет залог в размере 8 млн грн. Прокуроры просили установить залог в размере 100 млн грн.

22 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему начальнику одного из департаментов Офиса генерального прокурора Ивану Тимошенко. Суд постановил содержать его под стражей в течение 60 суток, однако предусмотрел возможность освобождения под залог.

Чтобы выйти из-под стражи, Тимошенко должен внести 8 млн грн. В то же время прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили суд установить значительно большую сумму — 100 млн грн. В сообщении САП имя подозреваемого не называлось. В то же время, как сообщило «Суспильне», речь идет именно об Иване Тимошенко, который ранее возглавлял департамент информационных технологий Офиса генпрокурора.

Заседание состоялось после того, как антикоррупционные органы задержали бывшего чиновника и сообщили ему о подозрении. В ходе рассмотрения дела прокуроры настаивали на более строгих условиях меры пресечения, в частности на залоге в размере 100 млн грн. Однако суд определил его в размере 8 млн грн.

Что известно о деле «Карфаген»

Иван Тимошенко фигурирует в деле о предполагаемой коррупционной схеме, которую Национальное антикоррупционное бюро Украины и САП раскрыли в ходе операции «Карфаген». По версии следствия, бывший чиновник мог играть одну из ключевых ролей в системе получения взяток за невмешательство в работу мошеннических колл-центров. Такие колл-центры, по данным правоохранителей, могли продолжать работать благодаря договоренностям с людьми, которые должны были обеспечивать им защиту от вмешательства.

Следователи считают, что Тимошенко отвечал за конспирацию и получение денег. То есть, по версии обвинения, он мог помогать скрывать деятельность схемы и организовывать передачу средств.

В то же время эти утверждения являются версией следствия. Избрание меры пресечения не означает, что вина подозреваемого уже доказана. Окончательное решение о его ответственности должен принять суд после рассмотрения дела по существу. О решении сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Напомним, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела жалобу на меру пресечения в отношении бывшего заместителя руководителя одного из подразделений Офиса генпрокурора Сергея Кропивы, который является фигурантом дела «Карфаген».

Сергей Кропива, который является фигурантом дела «Карфаген» и находится под стражей, по состоянию на 17 сентября формально оставался на должности в Офисе генерального прокурора. В ОГП подтвердили, что приказ о его увольнении или отстранении не регистрировался. В то же время в отношении прокурора уже возбуждено дисциплинарное производство.

Водитель фигуранта дела «Карфаген» Сергея Кропивы — Сергей Куций — вышел из-под стражи под залог в 3 миллиона гривен.

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