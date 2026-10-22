Експосадовця Офісу генпрокурора відправили під варту із заставою 8 млн грн

Вищий антикорупційний суд відправив під варту колишнього начальника департаменту інформаційних технологій Офісу генпрокурора Івана Тимошенка. Його взяли під варту на 60 діб, але він може вийти на волю, якщо внесе заставу в розмірі 8 млн грн. Прокурори просили встановити заставу в 100 млн грн.

22 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому начальнику одного з департаментів Офісу генерального прокурора Івану Тимошенку. Суд постановив тримати його під вартою протягом 60 діб, однак передбачив можливість звільнення під заставу.

Щоб вийти з-під варти, Тимошенко має внести 8 млн грн. Водночас прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили суд встановити значно більшу суму — 100 млн грн. У повідомленні САП ім’я підозрюваного не називали. Водночас, як повідомило «Суспільне», ідеться саме про Івана Тимошенка, який раніше очолював департамент інформаційних технологій Офісу генпрокурора.

Засідання відбулося після того, як антикорупційні органи затримали колишнього посадовця та повідомили йому про підозру. Під час розгляду справи прокурори наполягали на суворіших умовах запобіжного заходу, зокрема на заставі у 100 млн грн. Однак суд визначив її в розмірі 8 млн грн.

Що відомо про справу «Карфаген»

Іван Тимошенко фігурує у справі про ймовірну корупційну схему, яку Національне антикорупційне бюро України та САП викрили під час операції «Карфаген». За версією слідства, колишній посадовець міг відігравати одну з ключових ролей у системі отримання хабарів за невтручання в роботу шахрайських колцентрів. Такі колцентри, за даними правоохоронців, могли продовжувати працювати завдяки домовленостям із людьми, які мали забезпечувати їм захист від втручання.

Слідчі вважають, що Тимошенко відповідав за конспірацію та отримання грошей. Тобто, за версією обвинувачення, він міг допомагати приховувати діяльність схеми й організовувати передачу коштів.

Водночас ці твердження є версією слідства. Обрання запобіжного заходу не означає, що провину підозрюваного вже доведено. Остаточне рішення щодо його відповідальності має ухвалити суд після розгляду справи по суті. Про рішення повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула скаргу на запобіжний захід колишньому заступнику керівника одного з підрозділів Офісу генпрокурора Сергію Кропиві, який є фігурантом справи «Карфаген».

Сергій Кропива, який є фігурантом справи «Карфаген» і перебуває під вартою, станом на 17 вересня формально залишався на посаді в Офісі генерального прокурора. В ОГП підтвердили, що наказу про його звільнення або відсторонення не реєстрували. Водночас щодо прокурора вже відкрили дисциплінарне провадження.

Водій фігуранта справи «Карфаген» Сергія Кропиви — Сергій Куций — вийшов із-під варти під заставу в 3 мільйони гривень.

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