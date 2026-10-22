С временно оккупированных территорий спасли ещё 11 граждан Украины

На подконтрольную правительству Украины территорию удалось вернуть 11 граждан из временно оккупированных регионов. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Возвращение состоялось по гуманитарному маршруту «Мокраны — Доманово» на границе с Беларусью. Омбудсман отметил, что в рамках мероприятий по перемещению и воссоединению семей за 2023–2026 годы помощь получили 818 человек, а в целом через этот пункт пропуска с мая 2024 года по октябрь 2026 года в Украину вернулись 24 953 человека, в том числе 2 054 ребенка.

Источник: Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Напомним, что из ВОТ Херсонской области вернули ещё 11 украинских детей.

Украина вернула с временно оккупированных территорий ещё четырёх детей в возрасте от шести до 15 лет. Среди них — мальчик, который несколько лет был разлучен с родителями, девочка, которую мать долго не могла забрать из-за потери документов, а также двое подростков, оказавшихся в оккупации без своих родных.

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