Na terytorium kontrolowane przez rząd Ukrainy udało się sprowadzić 11 obywateli z tymczasowo okupowanych regionów. Poinformował o tym pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec.

Powrót odbył się trasą humanitarną „Mokrany – Domanowe” na granicy z Białorusią. Rzecznik praw człowieka zaznaczył, że w ramach działań związanych z przemieszczaniem i ponownym łączeniem rodzin w latach 2023–2026 pomoc otrzymało 818 osób, a łącznie przez ten punkt graniczny od maja 2024 r. do października 2026 r. do Ukrainy powróciło 24 953 osób, w tym 2 054 dzieci.

Źródło: Pełnomocnik Rady Najwyższej Ukrainy ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec.

Przypomnijmy, że z tymczasowo okupowanych terytoriów obwodu chersońskiego sprowadzono kolejne 11 ukraińskich dzieci.

Ukraina sprowadziła z tymczasowo okupowanych terytoriów kolejne czworo dzieci w wieku od sześciu do 15 lat. Wśród nich jest chłopiec, który przez kilka lat był oddzielony od rodziców, dziewczynka, której matka przez długi czas nie mogła odebrać z powodu utraty dokumentów, a także dwoje nastolatków, którzy znaleźli się na okupowanych terenach bez swoich bliskich.

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