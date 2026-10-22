З тимчасово окупованих територій врятували ще 11 громадян України

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На підконтрольну уряду України територію вдалося повернути 11 громадян із тимчасово окупованих регіонів. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Повернення відбулося через гуманітарний маршрут «Мокрани — Доманове» на кордоні з Білоруссю. Омбудсман зазначив, що у межах заходів із переміщення та возз'єднання родин за 2023–2026 роки допомогу отримали 818 осіб, а загалом через цей пункт пропуску з травня 2024 року до жовтня 2026 року в Україну повернулися 24 953 особи, серед яких 2 054 дитини.

Джерело: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, що З ТОТ Херсонщини повернули ще 11 українських дітей.

Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще чотирьох дітей віком від шести до 15 років. Серед них — хлопчик, який кілька років був розлучений із батьками, дівчинка, яку мати довго не могла забрати через втрату документів, а також двоє підлітків, які опинилися в окупації без своїх рідних.

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