Зеленський підписав закон про ПДВ на онлайн-покупки з-за кордону

Президент Володимир Зеленський підписав закони, які змінюють правила оподаткування товарів, замовлених через іноземні маркетплейси. За новими правилами, ПДВ у розмірі 20% нараховуватимуть на такі покупки незалежно від їхньої вартості, починаючи з першого євро. Водночас некомерційні посилки вартістю до 45 євро залишаться без податку, а нововведення мають запрацювати не раніше липня 2027 року.

Володимир Зеленський підписав закони № 5025-IX та № 5026-IX. Вони вносять зміни до Податкового та Митного кодексів і встановлюють нові правила оподаткування міжнародних посилок. Раніше, 15 жовтня, Верховна Рада підтримала відповідний пакет законопроєктів № 16051-1 та № 15460 у другому читанні й у цілому. Документи змінюють правила оподаткування товарів, які українці замовляють через інтернет за кордоном і отримують поштою або службами експрес-доставки.

Однак одразу після підписання закони не запрацюють. За наданою інформацією, нову систему планують запустити не раніше липня 2027 року. Тож до цього часу покупці зможуть користуватися чинними правилами.

Як нараховуватимуть податок на покупки

Головна зміна полягає в тому, що ПДВ на імпортні товари в міжнародних поштових та експрес-відправленнях нараховуватимуть із першого євро. Тобто загального звільнення від цього податку для покупок невеликої вартості більше не буде. Для товарів, які люди замовляють через маркетплейси, вартістю до 150 євро передбачили окремий порядок сплати податку. Його нараховуватиме та сплачуватиме електронна платформа, через яку покупець оформлює замовлення.

Якщо маркетплейс зареєстрований за межами України, він повинен буде призначити посередника в Україні. Такий посередник разом із платформою відповідатиме за розрахунки з державним бюджетом. Ставка податку на додану вартість становитиме 20%. Його планують автоматично включати у вартість товару ще під час оформлення покупки на сайті чи в застосунку маркетплейсу.

Для покупця це означає, що податок враховуватимуть уже під час оплати замовлення. При цьому сам процес отримання посилки не повинен змінитися: окремо оформлювати її на пошті через нові правила не доведеться.

Які посилки не оподатковуватимуть

Попри нові правила, частина відправлень і надалі матиме податкові пільги. Зокрема, без ПДВ залишаться некомерційні посилки вартістю до 45 євро. Це стосується відправлень, які не пов’язані з продажем товарів. Наприклад, ідеться про подарунки чи інші речі, які одна фізична особа надсилає іншій для особистого користування. Для застосування пільги мають виконуватися встановлені законом умови.

Окреме звільнення передбачили для товарів у несупроводжуваному багажі вартістю до 150 євро. Це речі, які перетинають митний кордон окремо від людини, наприклад, коли їх перевозять або пересилають без особистої присутності власника поруч із вантажем. Також законодавство передбачає можливість звільнення від ПДВ товарів для потреб безпеки й оборони. В окремих випадках податок, який уже сплатила фізична особа, можна буде повернути.

Отже, нові правила не означають, що абсолютно кожна посилка з-за кордону автоматично оподатковуватиметься. Усе залежатиме від призначення відправлення, його вартості та того, за якою процедурою воно перетинає митний кордон.

Куди спрямують гроші від нового податку

Згідно із законом, надходження від ПДВ за дистанційним продажем товарів, які пересилають через митний кордон України, планують спрямовувати до спеціального фонду державного бюджету. Ці кошти мають використовувати для забезпечення потреб Збройних сил України.

У Міністерстві фінансів очікують, що нова система дозволить залучати до бюджету близько 10 млрд грн додатково щороку. Це прогнозовані надходження, а не гарантована сума: фактичний результат залежатиме від обсягів онлайн-торгівлі та сплати податків після запуску системи.

Чому Україна змінює правила

У Міністерстві фінансів пояснюють, що реформа пов’язана не лише з додатковими надходженнями до бюджету. Вона також має створити більш рівні умови для українських продавців та іноземних онлайн-магазинів. Нині товари з-за кордону можуть мати перевагу за ціною через відмінності в правилах оподаткування. Новий підхід має наблизити умови для електронної торгівлі в Україні до тих, які діють у країнах Європейського Союзу.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що зміни є частиною програми співпраці з Міжнародним валютним фондом і пов’язані з умовами макрофінансової підтримки ЄС. Також реформа передбачає запровадження українського аналога європейської системи IOSS. У Євросоюзі цей механізм дає змогу сплачувати ПДВ на певні товари, які продають дистанційно та ввозять із-за меж об’єднання, без необхідності для покупця окремо розраховуватися з податком під час отримання посилки.

Таким чином, підписані закони змінюють підхід до оподаткування закордонних онлайн-покупок. ПДВ нараховуватимуть із першого євро, а для покупок через маркетплейси вартістю до 150 євро його сплату організують через самі платформи. Водночас некомерційні відправлення вартістю до 45 євро залишаться без податку, а запровадження нових правил очікується не раніше липня 2027 року.

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкти, які скасовують пільгу та запроваджують 20% ПДВ на комерційні онлайн-покупки з-за кордону вартістю до 150 євро. Це вплине зокрема на покупки через популярні маркетплейси Temu та AliExpress.

В Україні можуть змінити правила оподаткування міжнародних посилок, зокрема замовлень із маркетплейсів вартістю до 150 євро. 6 жовтня профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити відповідний пакет законопроєктів у другому читанні та в цілому. Водночас нові правила ще не діють — їх пропонують запровадити не раніше липня 2027 року.

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