Понад 2,4 млн грн пенсій могли привласнити в інтернаті на Волині

У Руденському психоневрологічному інтернаті на Волині могли привласнити понад 2,4 млн грн пенсій, які належали мешканцям закладу. Після перевірки Офісу Омбудсмана директорці інтернату та двом працівницям повідомили про підозру.

За його словами, команда Офісу Омбудсмана відвідала заклад у вересні. Під час перевірки з’ясувалося, що деякі мешканці не могли вільно розпоряджатися власними пенсіями та самостійно купувати необхідні речі. Водночас адміністрація не надала достатньо фінансових документів, щоб перевірити, як саме обліковували та витрачали ці гроші. «Люди, які живуть в інтернатних закладах, мають право на гідні умови, належний догляд і власні гроші. Але що робити, якщо вони не можуть вільно розпоряджатися навіть своєю пенсією, а документи про рух коштів зникають?» — зазначив Лубінець.

Фінансові журнали знищили, а в сейфі знайшли гроші померлої мешканки

Після першого відвідування Офіс Омбудсмана продовжив перевірку. За словами Лубінця, з’ясувалося, що журнали обліку надходження та витрачання пенсій за 2025–2026 роки знищили без належного документального оформлення. Також адміністрація не надала інформації про залишки коштів, які належали померлим мешканцям інтернату. Під час перевірки в сейфі закладу знайшли конверт із 9 266 грн. Ці гроші, як повідомив Омбудсман, належали одній із померлих підопічних.

Лубінець наголосив, що особливе занепокоєння викликали скарги мешканців на неможливість самостійно користуватися своїми коштами. На його думку, така ситуація потребувала ретельної перевірки, адже йдеться про людей, які можуть особливо залежати від допомоги персоналу.

Що ще виявили в інтернаті

Під час відвідування закладу представники Офісу Омбудсмана зафіксували й інші проблеми. Зокрема, в інтернаті не було укриття, а мешканці не мали вільного доступу до питної води. Крім того, люди, які потребували спеціального харчування, не отримували відповідного дієтичного меню. Перевірка також виявила нестачу меблів, неналежний санітарний стан окремих приміщень і порушення під час надання психіатричної допомоги.

За словами Лубінця, результати перевірки стали підставою для подальшого реагування. Він наголосив, що люди, які проживають в інтернатах, мають право не лише на догляд, а й на повагу до своїх прав та гідності.

Після звернення Омбудсмана провели обшуки

Після виявлення можливих порушень Дмитро Лубінець направив до Волинської обласної прокуратури повідомлення про ймовірне кримінальне правопорушення. Матеріали Офісу Омбудсмана долучили до кримінального провадження. Згодом правоохоронці провели обшуки, зокрема за місцем проживання директорки інтернату. За інформацією із судових матеріалів, під час слідчих дій вилучили готівку, банківські картки підопічних, квитанції про зняття коштів і чорнові записи.

Директорці та двом працівницям інтернату повідомили про підозру у привласненні чужого майна в особливо великих розмірах. За версією слідства, вони могли привласнити понад 2,4 млн грн пенсійних коштів мешканців закладу. Наразі директорка перебуває під вартою. Водночас повідомлення про підозру не означає, що провину вже доведено. Обставини справи мають встановити правоохоронці, а остаточне рішення щодо винуватості підозрюваних ухвалюватиме суд.

Омбудсман обіцяє стежити за розслідуванням

Дмитро Лубінець заявив, що й надалі стежитиме за перебігом справи та вимагатиме усунення порушень, виявлених під час перевірки. За його словами, важливо не лише розслідувати можливе привласнення грошей, а й забезпечити захист мешканців інтернату. Омбудсман також наголосив на значенні перевірок у межах Національного превентивного механізму. Такі відвідування дають змогу побачити умови, у яких живуть люди в закритих установах, поспілкуватися з ними без присутності персоналу та повідомити правоохоронців про можливі порушення.

«Пенсія людини — не гроші адміністрації. А залежність від сторонньої допомоги не означає, що можна зневажати її права чи користуватися її вразливістю», — підкреслив Лубінець. Він додав, що повідомлення про підозру — лише один з етапів роботи. Попереду — встановлення всіх обставин, перевірка можливих фінансових порушень і заходи, які мають допомогти запобігти подібним випадкам у майбутньому. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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