В интернате на Волыни могли присвоить более 2,4 млн грн пенсий

В Руденском психоневрологическом интернате на Волыни могли присвоить более 2,4 млн грн пенсий, принадлежавших жильцам учреждения. После проверки Офиса омбудсмена директору интерната и двум сотрудницам было предъявлено подозрение.

По его словам, команда Офиса омбудсмена посетила учреждение в сентябре. В ходе проверки выяснилось, что некоторые жильцы не могли свободно распоряжаться собственными пенсиями и самостоятельно покупать необходимые вещи. В то же время администрация не предоставила достаточного количества финансовых документов, чтобы проверить, как именно учитывались и расходовались эти деньги. «Люди, проживающие в интернатных учреждениях, имеют право на достойные условия, надлежащий уход и собственные деньги. Но что делать, если они не могут свободно распоряжаться даже своей пенсией, а документы о движении средств исчезают?» — отметил Лубинец.

Финансовые журналы уничтожили, а в сейфе нашли деньги умершей жительницы

После первого визита Офис омбудсмена продолжил проверку. По словам Лубинеца, выяснилось, что журналы учета поступления и расходования пенсий за 2025–2026 годы уничтожили без надлежащего документального оформления. Также администрация не предоставила информацию об остатках средств, принадлежавших умершим жильцам интерната. В ходе проверки в сейфе учреждения нашли конверт с 9 266 грн. Эти деньги, как сообщил Омбудсман, принадлежали одной из умерших подопечных.

Лубинец подчеркнул, что особую обеспокоенность вызвали жалобы жильцов на невозможность самостоятельно распоряжаться своими средствами. По его мнению, такая ситуация требовала тщательной проверки, ведь речь идет о людях, которые могут особенно зависеть от помощи персонала.

Что ещё обнаружили в интернате

Во время посещения учреждения представители Офиса Омбудсмена зафиксировали и другие проблемы. В частности, в интернате не было укрытия, а жильцы не имели свободного доступа к питьевой воде. Кроме того, люди, нуждавшиеся в специальном питании, не получали соответствующего диетического меню. Проверка также выявила нехватку мебели, ненадлежащее санитарное состояние отдельных помещений и нарушения при оказании психиатрической помощи.

По словам Лубинца, результаты проверки стали основанием для принятия дальнейших мер. Он подчеркнул, что люди, проживающие в интернатах, имеют право не только на уход, но и на уважение своих прав и достоинства.

После обращения омбудсмена были проведены обыски

После выявления возможных нарушений Дмитрий Лубинец направил в Волынскую областную прокуратуру сообщение о вероятном уголовном правонарушении. Материалы Офиса омбудсмена были приобщены к уголовному делу. Впоследствии правоохранители провели обыски, в том числе по месту жительства директора интерната. Согласно информации из судебных материалов, в ходе следственных действий были изъяты наличные деньги, банковские карты подопечных, квитанции о снятии средств и черновые записи.

Директору и двум сотрудницам интерната сообщили о подозрении в присвоении чужого имущества в особо крупных размерах. По версии следствия, они могли присвоить более 2,4 млн грн пенсионных средств воспитанников учреждения. В настоящее время директор находится под стражей. В то же время уведомление о подозрении не означает, что вина уже доказана. Обстоятельства дела должны установить правоохранительные органы, а окончательное решение о виновности подозреваемых будет принимать суд.

Омбудсман обещает следить за расследованием

Дмитрий Лубинец заявил, что и в дальнейшем будет следить за ходом дела и требовать устранения нарушений, выявленных в ходе проверки. По его словам, важно не только расследовать возможное присвоение денег, но и обеспечить защиту воспитанников интерната. Омбудсман также подчеркнул важность проверок в рамках Национального превентивного механизма. Такие посещения позволяют увидеть условия, в которых живут люди в закрытых учреждениях, пообщаться с ними без присутствия персонала и сообщить правоохранительным органам о возможных нарушениях.

«Пенсия человека — не деньги администрации. А зависимость от посторонней помощи не означает, что можно пренебрегать его правами или пользоваться его уязвимостью», — подчеркнул Лубинец. Он добавил, что уведомление о подозрении — лишь один из этапов работы. Впереди — установление всех обстоятельств, проверка возможных финансовых нарушений и меры, которые должны помочь предотвратить подобные случаи в будущем. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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