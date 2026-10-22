Россия может усилить баллистические удары, пока Украина ждет ракет Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за сокращения поставок американских ракет-перехватчиков Patriot у России появляется больше возможностей для баллистических атак. Украина договаривается с европейскими партнерами о дополнительных ракетах, однако для их передачи требуется согласование со стороны США. Зеленский подчеркнул, что часть боеприпасов Украина уже получила, но остальная помощь должна поступить как можно скорее.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о риске усиления российских баллистических атак на фоне задержек с поставками ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. По его словам, США сократили поставки ракет-перехватчиков, из-за чего у Украины меньше возможностей для защиты от баллистических ударов.

Зеленский отметил, что Украина продолжает переговоры с европейскими партнерами о получении дополнительных ракет. Однако передать их без согласования с американской стороной европейские страны не могут. «У меня есть договоренности с европейцами, они все равно существуют. А европейцы могут передать ракеты только тогда, когда это одобрит американская сторона», — сказал президент.

Таким образом, даже при наличии договоренностей с европейскими партнерами передача ракет зависит от решения США. Украина заинтересована в том, чтобы получить их как можно скорее, ведь «Пэтриот» используют для перехвата сложных воздушных целей, в частности баллистических ракет.

Часть ракет уже передана Украине

По словам Зеленского, Украина уже получила часть ракет, о которых договаривалась с партнерами. В то же время президент подчеркнул, что важно не затягивать с передачей остальных боеприпасов. Задержки с поставками ракет-перехватчиков затрудняют планирование противовоздушной обороны. Украина должна распределять имеющиеся ресурсы с учетом угроз и возможностей прикрытия различных объектов.

На фоне этих проблем Зеленский предупредил, что Россия может воспользоваться нехваткой ракет и усилить баллистические удары. В то же время президент не привел конкретных прогнозов относительно количества будущих атак или сроков, когда они могут усилиться.

Россия нанесла удар баллистическими ракетами по центру Киева

Ранее Зеленский заявил, что российские войска сознательно нанесли удар баллистическими ракетами с кассетной боевой частью по центральной части Киева. В результате атаки повреждения получила историческая часть столицы.

По словам президента, речь идет о территории между Киево-Печерской лаврой и Свято-Введенским монастырем. Применение кассетной боевой части создает дополнительную опасность, ведь такие боеприпасы могут разбросать многочисленные поражающие элементы на значительной площади.

Этот удар стал одним из примеров угрозы, о которой говорит президент, подчеркивая необходимость усилить украинскую противовоздушную оборону. Для перехвата баллистических ракет нужны соответствующие системы и ракеты к ним.

Зеленский предупредил о дальнейших российских атаках

Также президент заявил, что Россия уже определила приоритеты дальнейших атак против Украины на ближайшие недели. По его словам, российские войска пользуются замедлением поставок систем противовоздушной обороны от партнеров. Зеленский подчеркнул важность своевременной помощи, ведь эффективность защиты зависит не только от количества систем ПВО, но и от наличия ракет к ним.

Украина продолжает переговоры с партнерами, чтобы ускорить поставки. В то же время вопрос передачи ракет Patriot по-прежнему зависит от согласования с американской стороной. Главная проблема, на которую указывает Зеленский, — это время: даже если партнеры готовы помочь, задержка с согласованием и доставкой ракет лишает Украину возможности эффективно отражать баллистические атаки. Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на заявление президента.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина допускает возможность прекращения огня и замораживания нынешней линии фронта для начала переговоров, однако отказывается отдавать свои территории или признавать их российскими.

В результате российской атаки в ночь на 22 октября были повреждены здания Свято-Введенского монастыря, жилые дома, магазины, кафе и другие гражданские объекты в историческом центре столицы.

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