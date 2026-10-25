Украина в ходе следующих переговоров будет предлагать энергетическое и зерновое перемирие, а также обмен «всех на всех»

Украина готова к проведению трехсторонних встреч на уровне технических групп и рассчитывает на достижение конкретных результатов в ходе переговоров с РФ и США в ноябре. По словам президента Владимира Зеленского, украинская сторона уже направила американским партнерам свои предложения относительно первоочередных шагов по урегулированию в ходе переговоров в Норвегии.

«Мы готовы к трехсторонним переговорам технических групп, которые должны привести к конкретному результату. Американцы спросили меня: «Какую конкретику ты хочешь?» Я сказал: «Слушайте, может ли война закончиться в ноябре во время встречи технической группы?» Без лидеров этого не будет вовсе. Хорошо, если этого нет, тогда дайте энергетическое перемирие, море, зерно, обмен всех на всех или встречу лидеров. Безусловно, это результат», — отметил Президент Украины.

По его словам, направления энергетики, гражданского судоходства и возвращения людей являются прямой конкретикой, а саммит на уровне глав государств — возможностью её зафиксировать. «Вот что мы просим и предлагаем. Не требуем, а предлагаем американской стороне. Тогда это будет серьезно. А если это просто политический трюк и Путин просто говорит: «Да, я готов», потому что не хочет эскалации с Америкой перед выборами, то мы очень быстро увидим в ноябре, был это трюк или нет», — подчеркнул Зеленский.

Источник: Владимир Зеленский в интервью ТСН.

Также Зеленский заявил, что для Украины принципиальными остаются сохранение армии и отказ от нейтралитета, а её гарантии безопасности не могут диктоваться российской стороной. В то же время вопрос о территориях определен как «красная линия», которую Украина готова обсуждать исключительно на уровне лидеров государств, тогда как технические группы должны прорабатывать детали гарантий безопасности при участии США и Европы, что должно состояться на следующих переговорах.

Однако заявление российского диктатора Владимира Путина о согласии на возобновление мирных переговоров с Украиной ещё не гарантирует их реального проведения. Оценивать результаты любых контактов необходимо по итогам встреч, а не до их начала, считает президент Владимир Зеленский.

Ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что переговоры по урегулированию войны в Украине планируется провести в первой половине ноября в Абу-Даби в трехстороннем формате с участием Украины, США и России.

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