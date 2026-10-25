Ukraina jest gotowa do przeprowadzenia trójstronnych spotkań na poziomie grup technicznych i liczy na osiągnięcie konkretnych wyników podczas listopadowych negocjacji z Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego strona ukraińska przekazała już swoim amerykańskim partnerom podczas rozmów w Norwegii swoje propozycje dotyczące priorytetowych kroków zmierzających do rozwiązania konfliktu.

„Jesteśmy gotowi do trójstronnych rozmów grup technicznych, które powinny przynieść konkretne rezultaty. Amerykanie zapytali mnie: »Jakich konkretów oczekujesz?« Odpowiedziałem: »Słuchajcie, czy zakończenie wojny może nastąpić w listopadzie podczas spotkania grupy technicznej?« Bez udziału przywódców nie będzie to w pełni możliwe. W porządku, jeśli tego nie ma, to niech będzie rozejm energetyczny, morze, zboże, wymiana wszystkich na wszystkich albo spotkanie przywódców. To bez wątpienia jest wynik” – zaznaczył prezydent Ukrainy.

Według niego kwestie energetyki, żeglugi cywilnej i powrotu ludzi to konkretne działania, a szczyt na szczeblu przywódców państw — okazja do ich sformalizowania. „Oto, o co prosimy i co proponujemy. Nie żądamy, lecz proponujemy stronie amerykańskiej. Wtedy to będzie poważna sprawa. A jeśli to tylko polityczny trik i Putin po prostu mówi: „Tak, jestem gotowy”, bo nie chce eskalacji konfliktu z Ameryką przed wyborami, to bardzo szybko w listopadzie zobaczymy, czy to był trik, czy nie” – podkreślił Zełenski.

Źródło: Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla TSN.

Zelenski oświadczył również, że dla Ukrainy kwestie zasadnicze pozostają zachowanie armii i odmowa neutralności, a jej gwarancje bezpieczeństwa nie mogą być dyktowane przez stronę rosyjską. Jednocześnie kwestia terytoriów została określona jako „czerwona linia”, którą Ukraina jest gotowa omawiać wyłącznie na szczeblu przywódców państw, podczas gdy grupy robocze mają opracować szczegóły gwarancji bezpieczeństwa przy udziale USA i Europy, co ma nastąpić podczas kolejnych negocjacji.

Jednak oświadczenie rosyjskiego dyktatora Władimira Putina o zgodzie na wznowienie rozmów pokojowych z Ukrainą nie gwarantuje jeszcze ich faktycznego przeprowadzenia. Wyniki wszelkich kontaktów należy oceniać na podstawie wyników spotkań, a nie przed ich rozpoczęciem – uważa prezydent Wołodymyr Zełenski.

Wcześniej doradca rosyjskiego dyktatora Jurij Uszakow oświadczył, że negocjacje w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie planuje się przeprowadzić w pierwszej połowie listopada w Abu Zabi w formacie trójstronnym z udziałem Ukrainy, USA i Rosji.

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