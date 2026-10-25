Україна під час наступних перемовин пропонуватиме енергетичне і зернове перемир'я та обмін всіх на всіх

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Україна готова до проведення тристоронніх зустрічей на рівні технічних груп і розраховує на досягнення конкретних результатів під час переговорів з рф і США у листопаді. За словами президента Володимира Зеленського, свої пропозиції щодо першочергових кроків із врегулювання українська сторона вже спрямувала американським партнерам на переговорах у Норвегії.

«Ми готові до тристоронніх перемовин технічних груп, які повинні вийти з конкретним результатом. Американці запитали в мене: «Яку ти хочеш конкретику?» Я сказав: «Дивіться, закінчення війни може бути в листопаді під час зустрічі технічної групи?» Без лідерів воно повністю не буде. Окей, якщо цього немає, тоді дайте енергетичне перемир’я, море, зерно, обмін всіх на всіх або зустріч лідерів. Безумовно, це результат», — зазначив Президент України.

За його словами, напрями енергетики, цивільного судноплавства та повернення людей є прямою конкретикою, а саміт на рівні керівників держав — можливістю її зафіксувати. «Ось що ми просимо і пропонуємо. Не вимагаємо, а пропонуємо американській стороні. Тоді це серйозність. А якщо це просто політичний трюк і путін просто говорить: «Так, я готовий», бо не хоче ескалації з Америкою перед виборами, то ми дуже швидко побачимо в листопаді, це був трюк або ні», — наголосив Зеленський.

Джерело: Володимир Зеленський в інтерв’ю ТСН.

Також Зеленський заявив, що для України принциповими залишаються збереження армії та відмова від нейтралітету, а її гарантії безпеки не можуть диктуватися російською стороною. Водночас питання щодо територій визначено як «червону лінію», яку Україна готова обговорювати виключно на рівні лідерів держав, тоді як технічні групи мають опрацьовувати деталі безпекових гарантій за участі США та Європи, що має відбутися на наступних переговорах.

Однак заява російського диктатора володимира путіна про згоду на відновлення мирних переговорів із Україною ще не гарантує їхнього реального проведення. Оцінювати результати будь-яких контактів необхідно за підсумками зустрічей, а не до їх початку, вважає президент Володимир Зеленський.

Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що переговори щодо врегулювання війни в Україні планують провести в першій половині листопада в Абу-Дабі у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії.

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