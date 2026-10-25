乌克兰已做好在技术工作组层面举行三方会晤的准备，并期待在11月与俄罗斯和美国举行的谈判中取得具体成果。 据总统沃洛迪米尔·泽连斯基称，乌克兰方面已在挪威举行的谈判中向美国伙伴提交了关于解决冲突优先步骤的建议。

“我们已做好举行技术小组三方会谈的准备，这些会谈必须产生具体成果。 美国人问我：‘你希望具体什么结果？’我说：‘看，技术小组会议期间，11月能否结束战争？’如果没有领导人参与，这完全不可能实现。 好吧，如果做不到这一点，那就请提供能源停火、海上通道、粮食供应、所有人换所有人，或者举行领导人会晤。毫无疑问，这些都是成果，”乌克兰总统指出。

据他介绍，能源、民用航运和人员遣返是直接的具体措施，而国家元首级峰会则是将这些措施落实的契机。“这就是我们的请求和提议。 我们并非要求，而是向美方提出建议。 这才叫认真。但如果这只是个政治把戏，而普京只是因为不想在大选前与美国关系升级，才说‘是的，我准备好了’，那么我们很快就会在11月看到，这到底是不是个把戏，”泽连斯基强调道。

来源：弗拉基米尔·泽连斯基接受TSN电视台采访。

此外，泽连斯基表示，对乌克兰而言，维护军队和拒绝中立仍是原则性问题，而其安全保障不能由俄方来决定。 与此同时，领土问题被界定为“红线”，乌克兰仅愿在国家元首层面就此进行讨论；而技术工作组应在美欧参与下商定安全保障的具体细节，相关工作将在后续谈判中进行。

然而，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京关于同意恢复与乌克兰和平谈判的声明，尚不能保证谈判会真正举行。总统弗拉基米尔·泽连斯基认为，对任何接触的结果，必须在会谈结束后进行评估，而非在会谈开始之前。

此前，俄罗斯独裁者的助手尤里·乌沙科夫表示，计划于11月上半月在阿布扎比举行关于解决乌克兰战争的三方谈判，参与方包括乌克兰、美国和俄罗斯。

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