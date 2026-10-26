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Wiadomości Ukraina

W Mikołajowie złapano tygrysicę, która uciekła z wybiegu w ogrodzie zoologicznym

UA NEWS 26 października 2026 09:27
W Mikołajowie złapano tygrysicę, która uciekła z wybiegu w ogrodzie zoologicznym

W Mykołajowie zakończono poszukiwania tygrysicy, która uciekła z wybiegu w lokalnym ogrodzie zoologicznym. Zwierzę zostało schwytane, a zaplanowane działania związane z jego poszukiwaniem odwołano.

 

Poinformował o tym dyrektor zoo w Mykołajowie Włodzimierz Topczij.

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„Złapano ją, jutro wszyscy mają wolne” – napisał.

Przypomnijmy, że w Mikołajowie z wybiegu w zoo uciekła tygrysica amurska.

Wcześniej w Charkowie z ogrodu zoologicznego uciekła małpa i spacerowała po mieście. 

Na granicy ukraińsko-słowackiej fotopułapki zarejestrowały tygrysa, który uciekł z gospodarstwa we wsi Strychawa w Zakarpaciu.

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