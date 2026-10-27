Ukraiński aktor i prezenter telewizyjny Giennadij Popenko, który w 2022 roku dobrowolnie wstąpił do Sił Zbrojnych Ukrainy, będzie kontynuował służbę w Kijowskim Instytucie Gwardii Narodowej Ukrainy. W nowym miejscu będzie angażował się w realizację projektów kulturalnych, edukacyjnych i komunikacyjnych.

Zmiana miejsca i kierunku służby nastąpiła z powodu odniesionej wcześniej kontuzji, w wyniku której żołnierz został uznany za zdolnego do służby wojskowej z ograniczeniami. Giennadij Popenko zaznaczył: „Z powodu wcześniejszej kontuzji mam status osoby zdolnej do służby, ale z ograniczeniami.

Dlatego spośród propozycji wojskowych (a jest ich bardzo wiele – każdy znajdzie coś dla siebie) wybrałem tę, która pozwala połączyć służbę z cywilnym zawodem. Kijowski Instytut Gwardii Narodowej Ukrainy – to nowe miejsce służby, możliwość realizacji projektów kulturalnych, edukacyjnych i komunikacyjnych”. Wcześniej aktor służył w 59. oddzielnej brygadzie motorizowanej piechoty Sił Zbrojnych Ukrainy, a także kierował mobilną grupą „Desantu Kulturowego” na kierunku zaporoskim.

Źródło: Giennadij Popenko na Instagramie.

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