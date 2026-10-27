Актор Геннадій Попенко продовжить військову службу в Національній гвардії України

0:00 / 0:00

Український актор і телеведучий Геннадій Попенко, який добровільно приєднався до лав Збройних сил України у 2022 році, продовжить службу в Київському інституті Національної гвардії України. На новому місці він залучатиметься до реалізації культурних, освітніх та комунікаційних проєктів.

Зміна місця та напряму служби відбулася через отриману раніше травму, внаслідок якої військовослужбовця визнали придатним до військової служби з обмеженнями. Геннадій Попенко зазначив: «через попередню травму маю статус придатного, але з обмеженнями.

Тому з армійських пропозицій (а їх дуже багато – кожен знайде для себе) обрав ту, що може поєднувати службу та цивільний фах. Київський інститут Національної гвардії України – нове місце служби, можливість втілювати культурні, освітні та комунікаційні проєкти». Раніше актор проходив службу у 59-й окремій мотопіхотній бригаді ЗСУ, а також очолював мобільну групу «Культурного десанту» на Запорізькому напрямку.

Джерело: Геннадій Попенко в інстаграмі.

День захисників і захисниць: які українські зірки та їхні діти служать у ЗСУ.

Лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк заявив, що готовий відмовитися від звання заслуженого артиста України. Співак також вважає, що деяких українських зірок потрібно позбавити почесних звань.

Читай нас у