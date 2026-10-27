Актёр Геннадий Попенко продолжит военную службу в Национальной гвардии Украины

Украинский актёр и телеведущий Геннадий Попенко, добровольно вступивший в ряды Вооружённых сил Украины в 2022 году, продолжит службу в Киевском институте Национальной гвардии Украины. На новом месте он будет участвовать в реализации культурных, образовательных и коммуникационных проектов.

Смена места и направления службы произошла из-за полученной ранее травмы, в результате которой военнослужащего признали годным к военной службе с ограничениями. Геннадий Попенко отметил: «Из-за предыдущей травмы у меня статус годного, но с ограничениями.

Поэтому из армейских предложений (а их очень много — каждый найдет что-то для себя) я выбрал то, что позволяет совмещать службу и гражданскую профессию. Киевский институт Национальной гвардии Украины — новое место службы, возможность воплощать в жизнь культурные, образовательные и коммуникационные проекты». Ранее актер проходил службу в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ, а также возглавлял мобильную группу «Культурного десанта» на Запорожском направлении.

Источник: Геннадий Попенко в Instagram.

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