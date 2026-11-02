Календарь грибника на 2–8 ноября 2026 года: где и какие грибы искать

В начале ноября осенний грибной сезон в Украине вступает в свою заключительную, но чрезвычайно интересную фазу. Первые ночные заморозки и прохладные туманы меняют видовой состав лесных находок, однако для опытных ценителей «тихой охоты» это лучшее время, чтобы собрать самые выносливые и вкусные позднеосенние грибы.

Общий прогноз и особенности недели



Период со 2 по 8 ноября характеризуется высокой влажностью почвы и постепенным снижением среднесуточной температуры. Влажность способствует активному росту поздних видов, которые прекрасно переносят осеннее похолодание.

Основные правила безопасности и успеха на этой неделе



* Собирайте грибы днём: из-за короткой продолжительности светового дня и утренних туманов отправляться в лес стоит с появлением первых лучей солнца

.* Внимательно проверяйте состояние: в период заморозков грибы могут подмерзать. Не стоит собирать плодовые тела, которые несколько раз замерзали и оттаивали, поскольку в них ускоряется процесс разложения

.* Ищите в правильных местах: ищите грибы под опавшими листьями, на пнях и у корней деревьев, где сохраняется микроклиматическое тепло.

Что искать в лесу со 2 по 8 ноября



1. Осенние и зимние опеньки (фламулина)

Опята остаются главными фаворитами начала ноября. На валежнике, пнях и старых лиственных деревьях (особенно дубах, березах и ольхах) по-прежнему массово встречаются осенние опята. Кроме того, в начале месяца во многих регионах начинают появляться первые зимние опеньки (фламулины), которые не боятся даже минусовых температур.



2. Вешенки

Снижение температуры — идеальный триггер для активного роста вешенки обыкновенной. Этот гриб растет большими «гроздьями» на стволах наклонённых или сухих лиственных деревьев. Вешенки отличаются высокими кулинарными качествами и прекрасно подходят для жарки, маринования и супов.



3. Рядовки (фиолетовая, серая, серо-розовая)

Поздние рядовки — настоящие хозяева осеннего леса в начале ноября. В хвойных и смешанных лесах на песчаных почвах можно найти большие колонии («ведьмины круги») рядовки фиолетовой и серой (в народе — «мышата»). Они имеют плотную мякоть и приятный аромат, но требуют обязательной предварительной варки.



4. Польские грибы и маслятки

В хвойных молодняках и среди мха в сосновых лесах ещё можно наткнуться на крепкие польские грибы и поздние маслятки. Благодаря прохладной погоде эти грибы почти не бывают червивыми, что делает их желанной добычей для грибников.



Грибной календарь по дням недели на период со 2 по 8 ноября:



2 ноября (понедельник) — Начало недели, высокая влажность: обход лиственных лесов на наличие поздних опят и вешенок.

2 ноября (понедельник) — Начало недели, высокая влажность: обход лиственных лесов на наличие поздних опят и вешенок. 3 ноября (вторник) — Благоприятные температурные условия: поход в хвойные массивы за польскими грибами и маслятками.

4 ноября (среда) — Осенние туманы: сбор рядовки фиолетовой и серой в сосновых насаждениях.

5 ноября (четверг) — Влажный и прохладный воздух: поиск вешенок на старых пнях и валежнике в лиственных лесах.

6 ноября (пятница) — Снижение ночных температур: акцент на сборе зимнего опенка и поздних ежовиков.

7 ноября (суббота) — Выходной день, активная охота: сбор рядовок и вешенок, тщательный перебор находок на предмет отсутствия подмороженных экземпляров.

8 ноября (воскресенье) — Завершение недели: подведение итогов осеннего сезона, сбор поздних грибов для заготовок на зиму.

Напоминание о безопасности

Важно: осенний сбор требует повышенного внимания. Многие ядовитые грибы (например, бледная поганка или ядовитые виды паутинников) сохраняются до поздней осени. Собирайте только те грибы, в съедобности которых вы полностью уверены!

Читайте также:

Календарь грибника на ноябрь 2026 года: что и когда лучше собирать.

Календарь винодела на ноябрь 2026 года: сбор поздних сортов и сезонные работы.

Календарь огородника на ноябрь 2026 года: секреты и лучшие дни для работ.

Календарь рыбака на ноябрь 2026 года: особенности и лучшие дни для ловли.

Лунный календарь на ноябрь 2026 года: неблагоприятные и благоприятные дни.

Читай нас в