Канал Newsmax Ukraine начал тестовое вещание

Новый телеканал Newsmax Ukraine с 2 ноября начал тестовое вещание. О его запуске накануне сообщила в Facebook генеральный продюсер канала Людмила Немиря.

«2 ноября в 9:00 мы начинаем тестовое вещание Newsmax Ukraine», — написала Немиря, добавив, что за этим стоит «долгая и сложная командная работа».

Как сообщалось, 9 февраля американский новостной телеканал Newsmax объявил о запуске Newsmax Ukraine, который будет базироваться в Киеве и производить оригинальный местный и региональный контент для аудитории в Украине, Восточной Европе и более широком регионе.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 28 мая зарегистрировал ООО «ТРК «Ньюсмакс Украина»».

Генеральный продюсер канала рассказала, что канал будет работать как для украинской, так и для американской аудитории. По её словам, эфиры будут переводиться на английский язык, будут проводиться совместные эфиры, например, с участием американских и украинских политиков.

По данным издания «Детектор медиа», учредителями канала являются польское ООО «Варзар» латвийца Романа Варламовса (доля 85%) и Людмила Немиря (доля 15%).

Источник: Людмила Немиря

Ранее Newsmax объявил о запуске украинского телеканала весной 2026 года.

Напомним, американский телеканал закрывает популярное шоу из-за критики Трампа.

Также телеканал «Рада» приостановил вещание на фоне проблем с продакшеном.

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