Лумер назвала приглашение Зеленского в Москву троллингом со стороны Путина

Американская политическая инфлюенсерша Лора Лумер считает, что приглашение президента Украины Владимира Зеленского в Москву для переговоров с Владимиром Путиным является попыткой российского диктатора «потроллить» украинского лидера. По её мнению, такая встреча не должна проходить ни на территории России, ни на территории Украины. Среди возможных мест для переговоров она назвала Белый дом и резиденцию Мар-а-Лаго в США.

Лора Лумер раскритиковала предложение Кремля провести встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина в Москве. Она считает, что приглашение украинского президента в российскую столицу не свидетельствует о подлинном желании Кремля договориться о мире. По словам Лумер, такое предложение скорее похоже на неискреннюю попытку продемонстрировать готовность к переговорам, одновременно выдвигая условия, которые для украинской стороны неприемлемы.

«Я думаю, что Путин пытается троллить Зеленского. На прошлой неделе мы увидели заявление Кремля о том, что они пригласили Зеленского в Москву для встреч. Почему Зеленский должен ехать в Москву, когда россияне постоянно пытаются его убить?» — заявила Лумер. Она подчеркнула, что украинский президент не должен подвергать себя опасности, соглашаясь на встречу на территории государства, ведущего войну против Украины.

Почему Лумер выступила против встречи в Москве

Обосновывая свою позицию, Лумер упомянула о преследованиях российской оппозиции при правлении Путина. Она обратила внимание на аресты оппозиционных политиков, заключения в тюрьму и случаи отравлений. По её мнению, поездка Зеленского в Россию могла бы создать дополнительные риски для его безопасности. «Зачем Зеленскому подвергать себя риску быть похищенным или убитым на российской земле?» — спросила американская инфлюенсерша.

Лумер также назвала возможную поездку украинского президента в Москву «самоубийственным шагом». Она считает, что Путин хорошо понимает, какое впечатление производит его предложение, и вряд ли выдвигает его без определенного расчета.

В то же время эти слова отражают личную оценку Лумер. В её заявлении не приведено доказательств того, что приглашение Зеленского в Москву было частью конкретного плана по его похищению или убийству.

Где могли бы состояться переговоры

По мнению Лумер, если стороны действительно стремятся встретиться для обсуждения завершения войны, место переговоров не должно создавать дополнительных рисков для одного из участников. Она предположила, что встреча могла бы состояться в США — например, в Белом доме или в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

При этом Лумер считает, что переговоры не стоит проводить ни в России, ни в Украине. По её мнению, для такой встречи нужно выбрать нейтральное место, которое не давало бы ни одной из сторон явного преимущества. «Это выглядит как неискренняя попытка сказать: „Ладно, да, я готов к переговорам, но вы должны приехать в Москву“. Переговоры не должны проходить ни в России, ни в Украине», — заявила Лумер.

Таким образом, американская инфлюенсерша поставила под сомнение искренность предложения Кремля и призвала рассмотреть возможность встречи лидеров в более безопасном месте. В то же время её заявление является личной оценкой намерений Путина, а не официальной позицией американских властей относительно организации переговоров. Об этом заявила американская политическая инфлюенсерша Лора Лумер в интервью РБК-Украина.

1 ноября помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что российский диктатор якобы готов ответить на телефонный звонок президента Украины Владимира Зеленского. В то же время он вновь предложил украинскому лидеру приехать в Москву для переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил лидеров Финляндии и Норвегии передать Владимиру Путину определенные сигналы во время телефонных разговоров. Эти контакты с российской стороной были предварительно согласованы с Киевом.

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