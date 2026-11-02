В Тернополе планируют установить памятник погибшим в результате российского удара

В Тернополе планируют установить памятник мирным жителям, погибшим в результате российской ракетной атаки 19 ноября 2025 года. В качестве одного из возможных мест для его размещения рассматривают парк «Национального возрождения».

С такой инициативой выступили семьи погибших горожан. Сейчас в городе должны определить место для установки мемориала.

Представители власти встретились с жителями двух домов, которые больше всего пострадали во время атаки. Это многоэтажки на ул. Стуса и на ул. 15 Апреля.

«Жители предложили рассмотреть парк «Национального возрождения» в качестве возможного места для установки памятника. По их мнению, этот парк расположен недалеко от мест, пострадавших в результате российских атак. Эта локация может стать общим пространством памяти для семей погибших и всех жителей Тернополя», — говорится в сообщении городского совета.

Рабочая группа должна рассмотреть предложенное жителями место, проработать другие возможные варианты размещения памятника и организовать общественное обсуждение. После этого будет проведен конкурс на разработку концепции будущего памятника.

Об этом сообщили в Тернопольском городском совете в понедельник, 2 ноября.

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