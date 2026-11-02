W Ternopilu planuje się postawienie pomnika poświęconego ofiarom rosyjskiego ataku

W Ternopilu planuje się postawienie pomnika cywilom, którzy zginęli w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego 19 listopada 2025 roku. Jako jedną z możliwych lokalizacji rozważa się park „Odrodzenia Narodowego”.

Z taką inicjatywą wystąpiły rodziny poległych mieszkańców miasta. Obecnie władze miasta mają wyznaczyć miejsce na postawienie pomnika.

Przedstawiciele władz spotkali się z mieszkańcami dwóch budynków, które najbardziej ucierpiały podczas ataku. Są to wieżowce przy ulicy Stusa oraz przy ulicy 15 Kwiecień.

„Mieszkańcy zaproponowali, aby rozważyć park „Odrodzenia Narodowego” jako potencjalną lokalizację dla pomnika. Ich zdaniem park ten znajduje się w pobliżu miejsc, które ucierpiały w wyniku rosyjskich ataków. Lokalizacja ta może stać się wspólną przestrzenią pamięci dla rodzin ofiar oraz wszystkich mieszkańców Ternopila” – czytamy w komunikacie rady miejskiej.

Grupa robocza ma rozważyć lokalizację zaproponowaną przez mieszkańców, przeanalizować inne możliwe warianty umieszczenia pomnika oraz zorganizować publiczną dyskusję. Następnie zostanie ogłoszony konkurs na opracowanie koncepcji przyszłego pomnika.

Informację tę podała Rada Miasta Ternopil w poniedziałek, 2 listopada.

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