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Wiadomości Ukraina

SBU potwierdziła, że NABU i SAP przeprowadziły przeszukania u jej pracowników

UA NEWS 04 listopada 2026 12:43
SBU potwierdziła, że NABU i SAP przeprowadziły przeszukania u jej pracowników

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy potwierdziła, że rano 4 listopada detektywi z NABU oraz prokuratorzy z SAP przeprowadzają przeszukania u jej pracowników. Czynności śledcze odbywają się w ramach kilku postępowań karnych na podstawie postanowień sądowych.

 

Poinformowała o tym służba prasowa SBU.

W resortcie oświadczono, że opowiadają się za obiektywnym i bezstronnym śledztwem oraz wspierają prowadzenie czynności procesowych.

Wcześniej pojawiły się informacje o przeszukaniach u wysokich rangą funkcjonariuszy SBU, w szczególności u Siergieja Duki, Antona Kravczuka i Aleksandra Kowalczuka. 

Również NABU poinformowało o utrudnianiu pracy detektywów podczas czynności śledczych oraz o groźbach użycia broni palnej ze strony przedstawiciela Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

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