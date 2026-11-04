SBU potwierdziła, że NABU i SAP przeprowadziły przeszukania u jej pracowników

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy potwierdziła, że rano 4 listopada detektywi z NABU oraz prokuratorzy z SAP przeprowadzają przeszukania u jej pracowników. Czynności śledcze odbywają się w ramach kilku postępowań karnych na podstawie postanowień sądowych.

Poinformowała o tym służba prasowa SBU.

W resortcie oświadczono, że opowiadają się za obiektywnym i bezstronnym śledztwem oraz wspierają prowadzenie czynności procesowych.

Wcześniej pojawiły się informacje o przeszukaniach u wysokich rangą funkcjonariuszy SBU, w szczególności u Siergieja Duki, Antona Kravczuka i Aleksandra Kowalczuka.

Również NABU poinformowało o utrudnianiu pracy detektywów podczas czynności śledczych oraz o groźbach użycia broni palnej ze strony przedstawiciela Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

Czytaj nas na