Film: straż graniczna dostarczyła za pomocą drona poczęstunek dla świstaka
Piloci oddziału „NORD” 105. oddziału straży granicznej im. księcia Włodzimierza Wielkiego zauważyli w obwodzie charkowskim świstaka, który nie zapadł w sen zimowy i przebywał w pobliżu swojej nory.
Żołnierze za pomocą drona dostarczyli zwierzęciu poczęstunek w postaci ciastek, rejestrując na kamerze drona moment odbioru „paczki”.
Źródło: 105. oddział straży granicznej im. księcia Włodzimierza Wielkiego Państwowej Służby Granicznej Ukrainy.
Siły Zbrojne Ukrainy po raz pierwszy wykorzystały robota amfibię do dostarczania ładunków na front.
W ciągu tygodnia ukraińscy strażnicy graniczni nie odnotowali na terytorium Białorusi działania retransmiterów wzmacniających sygnał rosyjskich dronów bojowych typu Shahed i „Gerbera”.