Piloci oddziału „NORD” 105. oddziału straży granicznej im. księcia Włodzimierza Wielkiego zauważyli w obwodzie charkowskim świstaka, który nie zapadł w sen zimowy i przebywał w pobliżu swojej nory.

Żołnierze za pomocą drona dostarczyli zwierzęciu poczęstunek w postaci ciastek, rejestrując na kamerze drona moment odbioru „paczki”.

Źródło: 105. oddział straży granicznej im. księcia Włodzimierza Wielkiego Państwowej Służby Granicznej Ukrainy.

Siły Zbrojne Ukrainy po raz pierwszy wykorzystały robota amfibię do dostarczania ładunków na front.

W ciągu tygodnia ukraińscy strażnicy graniczni nie odnotowali na terytorium Białorusi działania retransmiterów wzmacniających sygnał rosyjskich dronów bojowych typu Shahed i „Gerbera”.

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