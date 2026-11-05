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Film: straż graniczna dostarczyła za pomocą drona poczęstunek dla świstaka

UA NEWS 05 listopada 2026 17:39
Film: straż graniczna dostarczyła za pomocą drona poczęstunek dla świstaka

Piloci oddziału „NORD” 105. oddziału straży granicznej im. księcia Włodzimierza Wielkiego zauważyli w obwodzie charkowskim świstaka, który nie zapadł w sen zimowy i przebywał w pobliżu swojej nory. 

Żołnierze za pomocą drona dostarczyli zwierzęciu poczęstunek w postaci ciastek, rejestrując na kamerze drona moment odbioru „paczki”.

Źródło: 105. oddział straży granicznej im. księcia Włodzimierza Wielkiego Państwowej Służby Granicznej Ukrainy.

Siły Zbrojne Ukrainy po raz pierwszy wykorzystały robota amfibię do dostarczania ładunków na front.

W ciągu tygodnia ukraińscy strażnicy graniczni nie odnotowali na terytorium Białorusi działania retransmiterów wzmacniających sygnał rosyjskich dronów bojowych typu Shahed i „Gerbera”. 

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